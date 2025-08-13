به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده داخلی در مناطق آزاد کشور طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در بازه زمانی ذکر شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۶۰ درصد آن تحقق یافته است.

مقایسه عملکرد سالانه نشان می‌دهد که در مدت مشابه چهارماهه سال ۱۴۰۳ میزان سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در پایان ۴ ماهه سال جاری به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، رشدی که حاکی از روند صعودی جذب سرمایه داخلی در مناطق آزاد کشور است.