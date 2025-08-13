  1. اقتصاد
رشد ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور

میزان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی ۴ ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده داخلی در مناطق آزاد کشور طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در بازه زمانی ذکر شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۶۰ درصد آن تحقق یافته است.

مقایسه عملکرد سالانه نشان می‌دهد که در مدت مشابه چهارماهه سال ۱۴۰۳ میزان سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در پایان ۴ ماهه سال جاری به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، رشدی که حاکی از روند صعودی جذب سرمایه داخلی در مناطق آزاد کشور است.

زهره آقاجانی

