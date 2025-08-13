به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست با مدیران عامل مناطق آزاد تجاری صنعتی جدید، بر لزوم تمرکز بر تولید، تجارت و همکاری با کشورهای همسایه و تحویل بهموقع صورتهای مالی حسابرسیشده تأکید کرد.
وی با اشاره به اولویتهای کاری مناطق آزاد، پیگیری جدی طرح جامع مناطق، تسریع در اخذ اسناد مالکیت، حل مسائل قراردادی با مشورت واحد حقوقی دبیرخانه، تکمیل فرآیند ثبت شرکتها و تمرکز بر اجرای مأموریتهای اصلی مدیران عامل را ضروری دانست و تصریح کرد: مناطق آزاد باید از ورود به موضوعات غیرمرتبط پرهیز کنند.
مسرور با تأکید بر ظرفیتهای مرزی کشور، فعالسازی تعاملات اقتصادی مناطق آزاد قصر شیرین با عراق، دوغارون با افغانستان و ترکمنستان، و مازندران با کشورهای حاشیه خزر را مورد توجه قرار داد و گفت: هدف ایجاد مناطق آزاد، بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی برای توسعه تولید و تجارت بینالمللی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد همچنین از مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد جدید خواست با استفاده از توان استانداران و نمایندگان مجلس، پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری را پیش ببرند و در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، فناوریهای نوین و جذب سرمایهگذاری گام بردارند.
در این نشست، مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی جدید گزارشی از وضعیت استقرار و عملیاتی شدن گمرک، سامانه ثبت شرکتها، مجوزهای صادره، آخرین وضعیت طرح جامع، میزان تحقق بودجه مصوب و نحوه اجرای احکام و تبصرههای مرتبط ارائه کردند.
