ساماندهی ۷۰۰ خودروی شخصی برای ارائه خدمت به زائران اربعین

امیر صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پایانه تاکسی مرز چذابه در ایام اربعین حسینی بیان کرد: سازمان تاکسیرانی اهواز، تنها سازمان فعال این حوزه در مرزهای هفتگانه کشور است که افتخار دارد در راستای سهولت تردد زائران همچون سال‌های گذشته خدماتی را ذیل قرارگاه اربعین در مرز چذابه ارائه کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز با بیان اینکه ساماندهی خودروهای شخصی که جابجایی زائران از اهواز و سایر شهرها به مرز چذابه و بالعکس را انجام می‌دهند صورت گرفت، تصریح کرد: مدارک خودرو و راننده‌ها اخذ، احراز هویت انجام و پس از آن مجوزی برای بازه زمانی اربعین صادر شد تا بتوانند در پارکینگ مسافرهای خود را سوار کنند.

وی اضافه کرد: همچنین پایانه تاکسی برای استقرار به صورت موقت و لاین بندی شده ایجاد شد که خودروهای شخصی متمرکز زائران را جابجا کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز گفت: نیروهای گشت و بازرسی سازمان نیز در منتهی الیه پایانه مستقر هستند تا بر تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی نظارت داشته باشند.

صفی خانی با اشاره به استفاده از ظرفیت ناوگان تاکسی تحت پوشش تاکسیرانی شهر اهواز برای جابجایی زائران از اهواز به چذابه و بالعکس، اظهار کرد: بسیاری از زائران شهرهای دیگر از فرودگاه و راه آهن تردد دارند که برای ترددشان به مرز چذابه برنامه ریزی صورت گرفته است. همچنین شرایطی مهیا شده تا راننده‌ها پس از استراحت در مرز و دریافت خدمات، مجدد با مسافر به سمت اهواز طی مسیر کنند.

وی گفت: براساس شیفت بندی انجام شده روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ دستگاه از تاکسی‌های اهواز به شرط اینکه کمبود در خطوط شهری احساس نشود برای جابجایی زائران ارائه خدمت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز، نظارت بر نرخنامه و آرامش مسافران برای جابجایی با خودرو ایمن را از دیگر اقدامات سازمان عنوان کرد.

صفی خانی ادامه داد: همچنین با توجه به وسعت پارکینگ، جابجایی زائران تا محل سوار شدن به اتوبوس توسط ون‌های شهرداری اهواز در سه شیفت هشت ساعته انجام می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان تاکسیرانی اهواز از چهارم مرداد ماه در مرز چذابه مستقر شده و تا پس از اربعین نیز همگام با دیگر مجموعه شهرداری، برای ارائه بهترین خدمات به زائران حضور دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز گفت: تعداد ۷۰۰ خودرو شخصی ساماندهی شده و مجوز اخذ کرده اند، همچنین روزانه ۵۰ دستگاه تاکسی تحت نظارت سازمان نیز در مرز ارائه خدمت می‌کنند.