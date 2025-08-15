تقویت ناوگان تاکسیرانی در مرز مهران همزمان با بازگشت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با حضور در پایانه‌های مرزی، از محل استقرار ناوگان تاکسیرانی و رانندگان خادم اربعین بازدید نمود و از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به زائران قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور پرشور همکاران شهرداری تهران در تمامی مرزهای کشور گفت: خادمین مدیریت شهری در بخش‌های مختلف در حال خدمت‌رسانی شایسته به زائران عزیز هستند و خوشبختانه امسال نیز این توفیق مجدد نصیب سازمان تاکسیرانی تهران شد تا برای تسهیل تردد زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) فعالیت کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حاشیه بازدید خود از مرز مهران با اشاره به موج بازگشت زائران از عتبات عالیات، از تقویت ناوگان حمل‌ونقل خبر داد و افزود: ۵۰ دستگاه ون تاکسی در مرز مهران مستقر شده‌اند تا از پارکینگ برکت، مسافران را به شهرهای همدان، ایلام و تهران منتقل کنند.

مالکی همچنین، خدمت‌رسانی به زائران حرم اباعبدالله الحسین علیه السلام را افتخاری برای سازمان تاکسیرانی تهران دانست و بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب و رعایت استانداردهای حمل‌ونقل توسط ون‌های تاکسی اعزامی به مرز مهران تأکید کرد.