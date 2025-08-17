نبی‌الله صداقتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام‌های عجیب در گذشته در خراسان شمالی خبر داد و گفت: خانواده‌ها باید در انتخاب نام نوزادان به ریشه‌شناسی و زیبایی‌شناسی واژگان توجه بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: از مجموع ۷۸۴ مورد تغییر نام در خراسان شمالی بیشترین تغییر در بجنورد با ۳۷۵ مورد ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال ۲۷۰ درخواست تغییر نام به ثبت رسیده است، افزود: عمده این تغییرات مربوط به جایگزینی نام‌های کم‌اقبال و کم‌فراوانی با نام‌های جدید و رایج بوده و بخش زیادی از تغییرات نیز به نام‌های مذهبی و ملی گرایش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی در ادامه به برخی اسامی غیرمعمول گذشته اشاره کرد و گفت: «تکذبان»، «بابا»، «ماهی»، «اردک»، «کبوتر»، «بلبل» و «طوطی» از جمله نام‌هایی است که در سال‌های گذشته به دلیل سلایق خاص خانواده‌ها برای نوزادان انتخاب شد.

صداقتی با تأکید بر اینکه انتخاب نام باید دارای پشتوانه زبانی و فرهنگی باشد، بیان کرد: گاهی خانواده‌ها برای نوزادان خود نام‌هایی پیشنهاد می‌دهند که فاقد هرگونه ریشه‌شناسی یا بار معنایی صحیح بوده و صرفاً حاصل برداشت و سلیقه شخصی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس سازمان ثبت احوال کشور در سامانه «سهیم» که بخشی از پیشخوان و پنجره واحد خدمات این سازمان است، بخشی را تحت عنوان «سامانه تعاملی نام» ایجاد کرده تا خانواده‌ها پیش از ثبت نهایی، از معنا، ریشه و کاربرد نام انتخابی خود اطلاع یابند.

صداقتی افزود: در صورت نبود نام در بانک اطلاعاتی سامانه، والدین می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه «هدا» یا «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» درخواست ثبت نام نوزاد را ارائه کننده است.