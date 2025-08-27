  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

ثبت دقیق و به موقع رویدادهای حیاتی با الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: با راه اندازی گواهی‌های الکترونیکی ولادت، گام بلندی در راستای ثبت دقیق و به موقع رویدادهای حیاتی برداشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سرویس دریافت الکترونیکی اطلاعات ولادت از وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذیربط با هدف افزایش دقت، امنیت و سرعت ثبت رویدادهای حیاتی طی سال اخیر راه اندازی شده و هم اکنون با توسعه این سرویس‌ها ضمن حذف مدارک کاغذی، تسریع و سهولت در خدمت رسانی به مراجعین بیش از پیش افزایش یافته است.

هاشم کارگر اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها از جعل اطلاعات و مدارک جلوگیری کرده و موجب افزایش صحت داده‌های ولادت و ثبت بهنگام آمارهای حیاتی کشور شده است.

وی در پایان با اشاره به حرکت این سازمان به سمت سازمانی هوشمند و پویا عنوان کرد: با این اقدام گام بلندی در راستای اتقان اسناد هویتی برداشته شده است.

