به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سرویس دریافت الکترونیکی اطلاعات ولادت از وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذیربط با هدف افزایش دقت، امنیت و سرعت ثبت رویدادهای حیاتی طی سال اخیر راه اندازی شده و هم اکنون با توسعه این سرویس‌ها ضمن حذف مدارک کاغذی، تسریع و سهولت در خدمت رسانی به مراجعین بیش از پیش افزایش یافته است.

هاشم کارگر اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها از جعل اطلاعات و مدارک جلوگیری کرده و موجب افزایش صحت داده‌های ولادت و ثبت بهنگام آمارهای حیاتی کشور شده است.

وی در پایان با اشاره به حرکت این سازمان به سمت سازمانی هوشمند و پویا عنوان کرد: با این اقدام گام بلندی در راستای اتقان اسناد هویتی برداشته شده است.