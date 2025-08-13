  1. سیاست
لاریجانی: ما به دوستان خود به عنوان یک ابزار نگاه نمی‌کنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما به دوستان خود به عنوان یک ابزار نگاه نمی‌کنیم؛ مقاومت از یک پشتوانه عمیق برخوردار است و نیازمند راهنمایی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان گفت: ایران قدرت خود را مدیون همبستگی ملی خود است؛ قدرت ایران به انقلاب مردم عمیق خود مربوط است.

وی افزود: انقلاب ایران یکی از بزرگترین انقلاب‌های مردمی بود.

لاریجانی تاکید کرد: ما به دوستان خود به عنوان یک ابزار نگاه نمی‌کنیم؛ مقاومت از یک پشتوانه عمیق برخوردار است و نیازمند راهنمایی نیست.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای خارجی نباید به لبنان دستور بدهند. روابط ما با لبنان بسیار نزدیک است، ملت لبنان در مقاومت در مقابل صهیونیست‌ها از یک درخشندگی برخوردارند. هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت بگیرد، مورد احترام ماست.

در حال تکمیل…

