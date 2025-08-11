لاریجانی: توافقنامه امنیتی با عراق در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیش از آغاز اولین سفر خارجی خود پس از انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای عراق و لبنان گفت: این سفر که شامل دو بخش اصلی است، به منظور تقویت روابط دوجانبه و بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی انجام میشود.
وی ادامه داد: بخش اول این سفر به عراق اختصاص دارد. عراق یک کشور دوست و همسایه ماست و روابط نزدیک و همکاریهای دو ملت در سطح بسیار خوبی قرار دارد. وی همچنین از دولت عراق برای همکاریهای مؤثر در زمینه اربعین قدردانی کرد و افزود که یک توافقنامه امنیتی با عراق در حال تدوین است.
لاریجانی تأکید کرد: امنیت ایرانیان نقطه اصلی در روابط با همسایگان است، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن امنیت همسایگان نیست. وی همچنین اشاره کرد که در این سفر با مسئولین و جریانهای مختلف عراقی ملاقات خواهد کرد تا نظرات آنها را بشنود و در زمینه همکاریهای دوجانبه بحث کند.
لبنان از کشورهای بسیار مهم در منطقه است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بخش دوم سفر به لبنان مربوط میشود. در این زمینه لبنان از کشورهای بسیار مهم در منطقه است و ما ارتباطات تاریخی و گستردهای با مردم و دولت لبنان داریم.
وی بر اهمیت وحدت ملی و استقلال لبنان تأکید کرده و اعلام کرد که ایران به دنبال تقویت روابط تجاری با لبنان خواهد بود.
لاریجانی همچنین به شرایط خاص منطقه اشاره کرد و گفت: در این سفر گفتگوهایی با مسئولین لبنانی و افراد مؤثر در این کشور خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: این سفر به عنوان یک گام مهم در راستای تقویت همکاریهای امنیتی و اقتصادی میان ایران و دو کشور همسایه، عراق و لبنان، مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما