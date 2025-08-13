دیدار لاریجانی و نواف سلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر خود به لبنان با نواف سلام، نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

پیش از این لاریجانی در سفر امروز خود به بیروت با رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان نیز دیدار کرده بود.