  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

دیدار لاریجانی و نواف سلام

دیدار لاریجانی و نواف سلام

دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر خود به لبنان با نواف سلام، نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر خود به لبنان با نواف سلام، نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

پیش از این لاریجانی در سفر امروز خود به بیروت با رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان نیز دیدار کرده بود.

کد خبر 6559863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها