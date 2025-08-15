مرتضی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمانی تراکتور در سوپرجام فوتبال باشگاهی کشور با پیروزی مقابل استقلال تهران گفت: به تمام هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گویم. بعضی چیزها مهر تأیید می‌خواهد و حالا این مهر تأیید روی توانایی‌های فنی و کامل و جامع تراکتور خورد.

کاپیتان پیشین تراکتور تبریز در خصوص عملکرد فنی این تیم افزود: آنچه خیلی مهم‌تر از توانایی‌های فنی به چشم می‌آید اعتمادی است که بازیکنان نسبت به هم تیمی‌های خود دارند. رفتار با ادیب زارعی به عنوان یک گلر جوان را شما ببینید. او به عنوان گلر ذخیره جای علیرضا بیرانوند را گرفت اما وقتی تراکتور برد، همه او را در آغوش کشیدند چون می‌دانستند گلر جوان چقدر در یک بازی با پایانی که جام قرار است اهدا شود، استرس دارد.

وی ادامه داد: ثبات در ترکیب بازیکنان و کادرفنی تراکتور یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت این تیم است. تراکتور به خوبی بازی می‌کند و خیلی خوب هم می‌تواند فوتبال را در زمین پیاده کند. اجرای تراکتور خیلی ایده آل است.

اسدی در خصوص تلاش تراکتور به گلزنی تا ثانیه پایانی تاکید کرد: این اتفاق خیلی مهم برای یک تیم است. مهم است یک تیم دور از استرس بازی کند. وقتی خبری از استرس نباشد تیم هم می‌تواند بازی مطلوب فنی خودش را تا آخرین ثانیه انجام دهد.

مربی فوتبال ایران درباره تأثیر جدایی بازیکنانی نظیر عارف آقاسی و ریکاردو آلوز تاکید کرد: هر دو بازیکن جزو مهم‌ترین نفرات لیست تیم در فصل گذشته بودند اما در همین بازی مشکلی در ساختار فنی تراکتور دیده نشد چون تمام تیم با یک نظم و استراتژی مشخص بازی کردند.

اسدی درباره عملکرد استقلال تاکید کرد: تراکتور موقعیت‌های خیلی زیادی داشت. بخشی از این موقعیت‌ها به خاطر غفلت خط دفاعی استقلال رقم خورد. هماهنگی بین خطوط سه گانه یکی از مهم‌ترین ضعف‌های استقلال بود که باید دید در گذر زمان به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.