تراکتور جمعه حریفان آسیایی خود را خواهد شناخت + جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، برترین تیم‌های فوتبال آسیا روز جمعه ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) نخستین گام خود را برای رسیدن به افتخار نهایی برمی‌دارند، جایی که قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در هتل اینترکانتیننتال کوالالامپور از ساعت ۱۷ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

پس از موفقیت چشمگیر فصل تاریخی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، رقابت‌های بازطراحی‌شده لیگ نخبگان آسیا بار دیگر صحنه نبردهایی پرهیجان خواهد بود؛ رقابت‌هایی که از ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) با حضور ۲۴ تیم در مرحله گروهی آغاز می‌شود.

الاتحاد الاهلی عربستان که در ماه مه امسال نخستین قهرمانی خود در لیگ نخبگان آسیا را جشن گرفت، برای دفاع از عنوان خود در بیست‌وسومین دوره معتبرترین تورنمنت باشگاهی مردان آسیا پا به میدان خواهد گذاشت.

این تیم یکی از پنج قهرمان سابق حاضر در گلدان قرعه‌کشی است. همچنین سه تیم (گانگوون کره جنوبی، ماچیدا زلویا ژاپن و چنگدو رونگ‌چنگ چین) برای اولین بار در تاریخ خود به رقابت‌های آسیایی راه یافته‌اند.

۲۴ تیم از ۱۲ فدراسیون عضو AFC به رقابت می‌پردازند و در هر منطقه (غرب و شرق) در دو گلدان قرار می‌گیرند.

در هر منطقه، تیم‌های گلدان یک در دو ردیف بالایی جدول (A۱ تا C۲) و تیم‌های گلدان ۲ در دو ردیف پایینی (A۳ تا C۴) قرار می‌گیرند که باعث می‌شود هر تیم مقابل هشت حریف متفاوت از ستون‌های دیگر قرار گیرد. (برای مثال، تیم‌های ستون A مقابل تیم‌های ستون‌های B و C بازی می‌کنند.) این ساختار تضمین می‌کند که هر تیم چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه را برابر تعداد مساوی تیم‌های گلدان یک و گلدان ۲ انجام دهد. همین روند برای منطقه شرق نیز با جایگاه‌های D۱ تا D۴، E۱ تا E۴ و F۱ تا F۴ تکرار می‌شود.

اصل «حمایت کشوری» در قرعه‌کشی رعایت خواهد شد و نرم‌افزار اختصاصی AFC از ایجاد بن‌بست در فرآیند قرعه‌کشی جلوگیری می‌کند.

در پایان مرحله گروهی، هشت تیم برتر هر منطقه به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود می‌کنند. این مرحله از ۲ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۲۰ اسفند) برگزار می‌شود و پس از آن، مراحل پایانی به صورت متمرکز در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. تمام بازی‌های مرحله یک‌چهارم نهایی به بعد، بین ۱۷ تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۸ فرودین تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) در این کشور انجام می‌گیرد.