آمار نگران کننده استقلال با ساپینتو در اولین بازی

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین بازی استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو در فصل جاری، این تیم در سوپرجام برابر تراکتور با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد؛ دیداری که آمار آن نشان می‌دهد آبی‌پوشان در اکثر شاخص‌های فنی عملکردی ضعیف‌تر از حریف تبریزی داشتند.

استقلال تنها ۰/۴۵ «امید گل» (xG) ثبت کرد که شامل ۰/۱۰ از جریان بازی و ۰/۳۵ از روی ضربات ایستگاهی بود. در مقابل، تراکتور با مجموع ۲/۴۳ «امید گل» تسلط کامل بر خلق موقعیت داشت. (۱/۲۳ از جریان بازی، ۰/۴۲ از ضربات ایستگاهی و ۰/۷۸ از پنالتی)

تفاوت فاحش در آمار شوت‌ها نیز گویای برتری مطلق تراکتور بود. شاگردان ساپینتو در طول ۹۰ دقیقه تنها سه شوت به سمت دروازه زدند که یک مورد آن در چارچوب بود، در حالی که تراکتوری‌ها ۱۹ بار اقدام به شوت‌زنی کردند و هفت ضربه‌شان در چارچوب قرار گرفت. این برتری آماری با مالکیت توپ ۶۱ درصدی تراکتور در مقابل ۳۹ درصد استقلال تکمیل شد تا نشان دهد تیم برنده نه‌تنها در نتیجه، بلکه در روند بازی نیز برتر میدان بوده است.

شکست در سوپرجام باعث شد ساپینتو که پیش‌تر یک بار قهرمانی این جام را با استقلال تجربه کرده بود، در بازگشت دوباره‌اش به نیمکت آبی‌ها نتواند دومین قهرمانی را کسب کند و آغاز کارش با نتیجه‌ای ناامیدکننده همراه باشد.

این بازی همچنین هشداری جدی برای استقلال بود که اگر قصد رقابت در فصل پیش‌رو را دارد، باید در زمینه خلق موقعیت، دقت در شوت‌زنی و کنترل جریان بازی پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد.