به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز پس از دو شکست متوالی در لیگ برتر مقابل سپاهان و پرسپولیس در پلی آف ورود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل شارجه امارات شکست خورد تا عملکرد بازیکنان و کادر فنی این تیم با وجود خریدهای پرتعداد و مطرح در تابستان مورد انتقاد قرار بگیرد.

مرتضی اسدی کایتتان پیشین تراکتور تبریز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص شکست تراکتور و اعتراض هواداران نسبت به عملکرد فصل جاری این تیم و همچنین شرایط ضعیف خریدهای این تیم در نقل و انتقالات تابستانی صحبت‌های انتقادی تند و تیزی را انجام داد که در پی می‌خوانید:

شکم سیر بازی می‌کنند

کاپیتان پیشین تراکتور با اشاره به عملکرد بازیکنان تازه وارد این تیم گفت: آنها طوری بازی می‌کنند که دوران بازنشستگی است. من درک نمی‌کنم چرا اینقدر راحت و بدون استرس می‌بازند و خیالشان هم نیست با قلب و روح چندین میلیون هوادار تراکتور بازی می‌کنند. بعضی از همین آقایان شکم سیر بازی می‌کنند و هیچ درکی از پیراهن مهمی که بر تن کرده اند، ندارند.

مدیریت افتضاح است مالک مراقب باشد

«خریدهای عجیب باشگاه محصول تفکر اشتباه مدیران باشگاه است». ادامه انتقادات اسدی با بیان این جمله خطاب به مدیران فعلی باشگاه تراکتور بود. او ادامه داد: توازن در خرید وجود ندارد. مگر می‌شود اینقدر بازیکن مطرح گرفت اما به توصیه‌های فنی گوش نکرد. کودکانی که برای پرورش استعدادهایشان به مدارس فوتبال مراجعه می‌کنند هم متوجه می‌شدند تراکتور مشکل خط حمله دارد. شما چطور توانستند بهترین گلر تیم را کنار بگذارید؟! چرا نمی‌خواهید باور کنید شیوه مدیریتی اینچنینی دردسر ساز است و فقط اسم خودتان را مطرح می‌کند.

مدافع پیشین تراکتور درباره پول‌هایی که محمدرضا زنوزی مالک باشگاه خرج می‌کند یادآور شد: او واقعا تیم را دوست دارد. امیدوارم حواسش را جمع کند که سکان هدایت باشگاه را دست چه کسانی سپرده است. آقای زنوزی از جیب هزینه می‌کند و این موضوع کمی نیست. زنوزی مدیریت فوتبال را متوجه می‌شود اما باید همین را به مدیران باشگاه دیکته کند. قطعا به عنوان یک مالک دوست دارد تمام نیازها را تأمین کند. مدیریت تراکتور بدترین بلا را سر این تیم آورد که امیدوارم آقای زنوزی به این بخش ورود کند. خریدهای نامتوزان بدرد نخور می‌شوند.

کار تراکتور خیلی سخت است

اسدی بر خلاف سایر کارشناسان معتقد است باخت‌های متوالی مقابل رقیبان جدی قهرمانی لیگ برتر کار این تیم را سخت از همیشه کرده است. پیشکسوت تراکتور تبریز تاکید کرد: مقابل سپاهان و پرسپولیس بازنده شدن و پس از ان باختن در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا همه چیز را صد چندان دشوار می‌کند. تراکتور خیلی راحت گل می‌خورد. این محصول همان فروش دروازه بان اصلی تیم است که راحت می‌گذارند برود.

اسدی افزود: تراکتور کار خیلی سختی در ادامه لیگ برتر دارد و فکر می‌کنم اگر کوچک‌ترین امتیاز مقابل تیم مدعی دیگر بدهد باید فکر اساسی دیگری بکند.

رختکن تیم مشکل دارد

اسدی در پایان تاکید کرد: خیلی از هواداران تراکتور به من لطف دارند و همچنان دغدغه‌های خود را با من مطرح می‌کنند. حرف‌ها و صحبت‌هایی را هم شنیده‌ام که نمی‌خواهم اینقدر زود به آن بپردازم اما یک جای کار در رختکن تیم می‌لنگد. فعلا زود است درباره مسائل بزرگ حاشیه‌ای صحبت شود اما قطعا به عنوان کسی که می‌داند جان مردم تبریز برای تراکتور در می‌رود اگر احساس کنم به زبان می‌آورم تا آقایان بدانند پیراهن چه تیم معتبری را بر تن کرده اند.