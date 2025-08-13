پایانه محصولات کشاورزی میاندرود درپی سرمایه گذاران است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از خبرنگاران با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و با گرامیداشت هفته و روز خبرنگار، اظهار داشت: فعالان حوزه رسانه و خبرنگاران چشم تیزبین و بینای مطالبات عموم جامعه از مسئولین کشور است.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت گفتمان سازی و تبادل آرا و اندیشه در همه ی بخش‌های کشور، افزود: صدای حقیقت و بیان حقیقت هنر امروز جامعه پرتلاش خبری است و تبیین وقایع، رویدادها، دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت وفاق می‌تواند برای پیشبرد اهداف و تعالی نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی بسیار اثر گذار باشد.

فرماندار میاندورود با تاکید بر حضور و مشارکت فعالیت‌های رسانه‌ای و پیوست آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حضور فعالان حوزه رسانه و خبرنگاران در افتتاح و اتمام پروژه‌های مختلف توسعه و عمران و آبادی شهرستان، تصریح کرد: منشأ بعضی از اقدامات غیرقابل قبول در گذشته و حتی امروز نیازمند اقدام جهادی و تلاش مضاعف است و ما تلاش خواهیم کرد شهرستان میاندورود شأن و جایگاه خود را در استان مازندران ارتقا دهد و این امر محقق خواهد شد.

بابایی لولتی با تاکید بر ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌های رسمی در شهرستان و حمایت از خبرنگاران میاندورودی از سوی فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، تاکید کرد: تخصص و تعهد مهم‌ترین ویژگی شاخص فعالان حوزه رسانه و خبر است و میاندورود با نام زنده یاد جابر معافی و دیگر شخصیت‌های رسانه‌ای می‌درخشد.

فرماندار میاندورود با اشاره به فعال شدن فعالیت‌های فرهنگی و توجه مجموعه فرمانداری شهرستان در بحث رصد آسیب‌های اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت به حوزه فرهنگ در شهرستان و روستاهای تابعه تلاش کردیم در بحث کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و تبدیل کردن آن در بخش کشاورزی، دامی به فعال کردن آن هستیم و در حوزه اشتغال هم از ظرفیت و توانمندی جوانان نخبه و پویای همین شهرستان در بخش‌های مختلف اجرایی و اداری استفاده شده است.

وی تاکید کرد: رفع تنش آبی، طرح توسعه فرودگاه و راه سازی در بخش گهرباران و شهرستان و فعالیت عمرانی و ورزشی و ارتقا سطح آموزش از دیگر اقدامات مهم این شهرستان در سال اول دولت مورد توجه قرار گرفت.

بابایی تصریح کرد: فعال کردن فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و تعاونی‌ها در حال برنامه ریزی است.

فرماندار میاندرود یادآور شد: بویژه در بخش کشاورزی و فعال کردن پایانه و سکوی محصولات کشاورزی به دنبال ایجاد فرصت سرمایه گذاران در شهرستان هستیم.