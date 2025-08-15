به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷۰ تعاونی فعال در بخشهای روستایی، کشاورزی و تولیدی در استان گلستان مشغول به فعالیت هستند که در مجموع ۱۳۰ هزار عضو دارند.
وی همچنین به گردش مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته برای خرید محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: تعاونیها باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کنند و هدفگذاری ما رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در ایجاد تعاونیها در استان است.
جامی با تأکید بر چالشهای اداره گروهی تعاونیها در مقایسه با بخش خصوصی، یکی از مشکلات عمده بخش کشاورزی را فروش محصولات دانست و از راهاندازی «روستا بازارها» بهعنوان راهکاری برای رفع این مشکل خبر داد.
به گفته وی، این بازارها در حوزههای مختلفی از جمله محصولات کشاورزی، دام و طیور، نهادههای کشاورزی و صنایع دستی فعالیت خواهند کرد.
