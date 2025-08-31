قفل پروژه های متوقف مانده ۱۴ ساله در میاندورود باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شنبه شب در جشنواره شهید رجایی و معرفی مدیران و کارمندان نمونه شهرستان اظهار کرد: در این هفته، پروژههایی که بیش از ۱۴ سال متوقف مانده بودند، تکمیل و افتتاح شدند. پایبندی به ارزشهای نظام اسلامی، نقطه مشترک همه مسئولان خدمتگزار است و وفاق واقعی نتیجه همکاری و تعامل گسترده بین دستگاههای مختلف است.
وی با یادآوری شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، افزود: از ابتدای حضور خود در شهرستان تلاش کردیم خدمات دولت را به شیوهای منسجم و مستمر به مردم ارائه کنیم و روند توسعه در حوزههای مختلف را تسریع نمائیم.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: اتحاد و همدلی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، نشان داد هر دیدگاهی میتواند در مسیر رشد و پیشرفت کشور نقشآفرینی کند. این تجربه باید به الگویی برای خدمت به مردم تبدیل شود و همه ما باید با هدفی مقدس، آماده خدمت باشیم.
ارتقای شاخصهای شهرستان
وی افزود: در هفته دولت امسال پروژههای مهمی در ساری و میاندورود افتتاح و کلنگزنی شد که با حمایت استاندار مازندران، زمینه توسعه این دو شهرستان فراهم شد و وفاق اداری در بالاترین سطح خود قرار دارد.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای ارتقای شاخصهای شهرستان نیز با تمرکز بر ۱۵ محور اصلی دنبال میشود و جهتگیریهای سیاسی تأثیری بر مسیر خدمترسانی نخواهد داشت.
حجتالاسلام مهدی غفاری، امام جمعه میاندورود، با اشاره به ویژگیهای شهدای دولت گفت: تواضع، تلاش شبانهروزی و خدمت صادقانه، از شاخصههای برجسته آنان بود. شهید رجایی حتی در زندان هم از آرمانهای خود دست نکشید و در تمام مراحل زندگی سادهزیست باقی ماند و الگویی برای خدمت به مردم محسوب میشود.
در پایان مراسم، مدیران و کارمندان نمونه شهرستان تقدیر شدند و حضور فرمانداران ادوار، جلوهای ویژه به این مراسم بخشید.
