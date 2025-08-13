به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده، در رابطه با اجرای مراسم اربعین در شهرستان اردبیل اظهار داشت: مراسم و همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی دلدادگان اربعین «حرم تا حرم» در اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه مصادف با اربعین حسینی مراسم در اردبیل با سخنرانی و قرائت زیارت پرفیض اربعین ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم اردبیل برگزار می‌شود و غبارروبی مضجع نورانی امامزاده صالح (ع) و تجمع جهت آغاز پیاده‌روی حرم تا حرم، ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می‌شود.

وی گفت: حرکت کاروان دلدادگان اربعین از مقابل امامزاده صالح (ع) به سمت امامزاده سید صدرالدین (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ و اقامه نماز و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا (ع) در آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین (ع) همزمان با اذان ظهر برگزار خواهد شد.