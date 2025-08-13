  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

پیاده روی جاماندگان اربعین در اردبیل برگزار می‌شود

پیاده روی جاماندگان اربعین در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل - مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: حرکت کاروان دلدادگان اربعین از مقابل امامزاده صالح (ع) به سمت امامزاده سید صدرالدین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده، در رابطه با اجرای مراسم اربعین در شهرستان اردبیل اظهار داشت: مراسم و همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی دلدادگان اربعین «حرم تا حرم» در اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه مصادف با اربعین حسینی مراسم در اردبیل با سخنرانی و قرائت زیارت پرفیض اربعین ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم اردبیل برگزار می‌شود و غبارروبی مضجع نورانی امامزاده صالح (ع) و تجمع جهت آغاز پیاده‌روی حرم تا حرم، ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می‌شود.

وی گفت: حرکت کاروان دلدادگان اربعین از مقابل امامزاده صالح (ع) به سمت امامزاده سید صدرالدین (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ و اقامه نماز و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا (ع) در آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین (ع) همزمان با اذان ظهر برگزار خواهد شد.

کد خبر 6559706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها