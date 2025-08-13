به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم شب اربعین حسینی چهارشنبه ۲۲ مرداد حجتالاسلام والمسلمین بنیادی سخنرانی خواهد کرد و قاسم جباری به مرثیه سرایی و سینه زنی خواهد پرداخت.
مراسم روز اربعین حسینی از ظهر پنجشنبه ۲۳ مرداد پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با قرائت زیارت اربعین توسط حجتالاسلام مهدی دهباشی شروع خواهد شد و در ادامه؛ از ساعت ۱۸ اجتماع دلدادگان حسینی در صحن جامع امام مهدی (عج) با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید علی حسینی نژاد برگزار خواهد شد.
مراسم قرائت دعای کمیل در شام اربعین، بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجتالاسلام یزدی و مداحی حاج رسول محمدی اجرا خواهد شد.
دعای ندبه این هفته در آستان مقدس مسجد جمکران از ساعت ۶ صبح روز جمعه با سخنرانی حجتالاسلام مهدی حسین آبادی و مداحی سید مهدی موسوی در شبستان بقیع این مکان مقدس برگزار خواهد شد.
