لندن:تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت از کی‌یف و فشار بر مسکو باید ترکیب شوند

نخست وزیر انگلیس پس از رایزنی مجازی با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت نظامی از اوکراین و فشار بر روسیه باید برای دستیابی به توافقی در مورد کی یف با هم ترکیب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه پس از رایزنی مجازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد: با تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ، ما به توقف آتش‌بس در اوکراین نزدیک‌تر می‌شویم. تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت نظامی از اوکراین و فشار بر روسیه باید برای دستیابی به توافقی در مورد کی یف با هم ترکیب شوند.

نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: مشکل مربوط به اوکراین باید با حضور اوکراین حل و فصل شود و مرزهای بین‌المللی نباید با زور تغییر کنند. باید تضمین‌های امنیتی برای دستیابی به توافقنامه‌ای بین روسیه و اوکراین ارائه شود.

«کر استارمر» اضافه کرد: ما از دیدار روز جمعه در آلاسکا بین رئیس جمهور ترامپ و پوتین حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم تا از نتایج آن نیز حمایت کنیم. مهم است که تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه در اوکراین ادامه یابد. ما آماده‌ایم تا به عنوان بخشی از سیاست فشار، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کنیم.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

