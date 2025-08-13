آغاز عملیات اجرایی ۳۹ کلاس درس در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در آئین کلنگ‌زنی ۳۹ کلاس درس در شهرستان بویراحمد با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی دولت، توسعه فضاهای آموزشی باکیفیت است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده تا تمام دانش‌آموزان استان از محیط آموزشی مناسب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اهداف طرح نهضت ملی عدالت آموزشی، تصریح کرد: در استان ما ۱۹۰ مدرسه در قالب این طرح هدف‌گذاری شده که شامل ۱۰۶ کلاس بزرگ سنگی تخریبی، ۶۰ مدرسه کانکسی، ۶ مدرسه تخریبی و ۱۸ مدرسه نیمه تمام است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان جزئیات پیشرفت پروژه‌ها، گفت: در جلسات شورای آموزش و پرورش که دو هفته یکبار برگزار می‌شود پیگیر پیشرفت پروژه‌ها هستیم و پیشرفت خوبی در اجرای طرح داشتیم.

وی با بیان اینکه امروز عملیات اجرایی ۳۹ کلاس درس در تفاهم‌نامه مشترک بنیاد مستضعفان، سازمان نوسازی مدارس و سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شد، گفت: در آستانه هفته دولت و به یاد شهیدان رجایی و باهنر، برنامه‌ریزی کردیم تا از مهرماه سال گذشته تا مهر امسال، ۱۰۹ مدرسه با حدود ۳۵۰ کلاس درس و اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی به بهره‌برداری برسد.

رحمانی با بیان اینکه ۵۶ مدرسه در قالب طرح نهضت ملی و ۵۹ مدرسه کانکسی آماده بهره‌برداری هستند گفت: پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه ۱۱۵ مدرسه به بهره‌برداری برسد و تا پایان سال اکثر پروژه‌ها تکمیل شود.

وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته تنها حدود ۱۰ الی ۱۲ مدرسه به سال آینده موکول می‌شود، افزود: امروز مدرسه ۱۲ کلاسه به نمایندگی از ۳۹ کلاس درس کلنگ‌زنی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این طرح با مدیریت مردمی پیش می‌رود و برای هر مدرسه یک مدیر مردمی تعیین شده و امیدواریم با این همکاری‌ها، گام مؤثری در راستای ارتقای کیفیت فضای آموزشی استان برداریم.