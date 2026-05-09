پیشرفت ۷۵ درصدی نهضت عدالت آموزشی؛تحویل ۱۴۰ طرح تا مهر امسال

خبرگزاری مهر، گروه استانها: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی از جمله برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است که با هدف کاهش محرومیت‌های آموزشی، حذف مدارس کانکسی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها و محتوای آموزشی در استان‌های کمتر برخوردار دنبال می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد هم به عنوان یکی از استان‌های هدف این طرح، هم‌اکنون شاهد اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی و آموزشی در نقاط مختلف شهری و روستایی است.

۲۱۵ مدرسه در طرح نهضت عدالت ساخته می شوند

در این رابطه استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح تحول آموزشی و نهضت عدالت آموزشی در استان گفت: در قالب این طرح، احداث ۲۱۵ مدرسه در دستور کار قرار گرفته که همه این مدارس به‌جز ۸ مدرسه ۱۲ کلاسه، در دست اقدام هستند.

یدالله رحمانی با بیان اینکه حداقل ۴۰ مدرسه ۹ کلاسه در این طرح آغاز شده و پیشرفت اجرای پروژه‌ها در استان بیش از ۷۵ درصد است، افزود: این در حالی است که متوسط پیشرفت کشوری این طرح حدود ۶۱ درصد گزارش شده و این نشان می‌دهد استان حدود ۱۴ درصد بالاتر از میانگین کشور حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه فضاهای آموزشی در استان داشته است، ادامه داد: اعتبارات متناسب با سهم جمعیتی استان تخصیص یافته و روند تأمین منابع مطلوب ارزیابی می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه نهضت عدالت آموزشی صرفاً به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این طرح دارای دو بعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است و باید هر دو محور به صورت هم‌زمان تقویت شوند.

وی یادآور شد: اگر فضاهای آموزشی توسعه یابد اما کیفیت محتوا و شیوه آموزش ارتقا پیدا نکند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آماده تحویل بودن ۱۴۰ پروژه آموزشی در استان خبر داد و گفت: با همکاری مردم و خیرین، اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی آغاز شده و اکنون بیش از ۱۴۰ پروژه آماده تحویل به آموزش‌وپرورش است.

سیدرضا حسینی‌نیک با اشاره به جمع‌آوری مدارس کانکسی افزود: تا مهر امسال هیچ مدرسه کانکسی مستقل با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در استان نخواهیم داشت و تلاش می شود در زمان مقرر همه این مدارس برچیده شوند.

تحویل ۶۰ مدرسه تا اول مهر به آموزش و پرورش

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی آموزشی بدون وقفه در حال اجرا است، اظهار کرد: هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند ساخت‌وساز ایجاد نشده و قول داده‌ایم تا مهر امسال ۶۰ مدرسه را تحویل آموزش‌وپرورش دهیم تا فضاهای آموزشی تکمیل شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته، گفت: با وجود شرایط تورمی، هم‌اکنون سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آموزش در استان در اختیار داریم که رقم قابل توجهی است.

وی همچنین از نام‌گذاری مدارس به نام شهدای جنگ و دانش‌آموزان شهید خبر داد و افزود: از ۱۲ فروردین، مدارسی که امکان تغییر نام دارند به نام شهدا نام‌گذاری می‌شوند.

حسینی‌نیک با تأکید بر اهمیت مدارس کوچک‌مقیاس در مناطق روستایی و کم‌جمعیت، گفت: مدارس ۵۵ و ۷۵ متری برای ما به اندازه ۱۰۰ مدرسه روستایی اهمیت دارند و در برنامه توسعه قرار گرفته‌اند.