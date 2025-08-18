ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی دو رویکرد اصلی دولت در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در آئین افتتاحیه سیوهشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش که با حضور رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت در دسترسی به آموزش از رویکردهای اصلی دولت در آموزش و پرورش است و همه برنامهها باید در این مسیر با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه امروزه توانمندسازی نیروی انسانی، مهمترین عامل توسعه کشورها محسوب میشود، افزود: در دنیای امروز معیار برتری کشورها تنها در کشاورزی، صنعت یا گردشگری نیست، بلکه برخورداری از نیروی انسانی توانمند و حرکت در مرزهای دانش، عنصر اصلی توسعه به شمار میرود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه رئیسجمهور در دولت جدید محوریت آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده است، ادامه داد: عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت، دو شعار اصلی اجلاس سیوهشتم هستند و این دو موضوع باید بهصورت جدی در همه سطوح دنبال شوند.
وی تصریح کرد: در استان نیز تلاش میکنیم با برگزاری مستمر جلسات شورای آموزش و پرورش و بهرهگیری از نظر نخبگان و متخصصان، اهداف دولت و وزارت آموزش و پرورش را محقق کنیم. ارتقای کیفیت آموزشی نیازمند تحول در روشهای تدریس، آموزش مستمر معلمان و رسیدگی به نیازها و مشکلات فرهنگیان است.
رحمانی ضمن قدردانی از اجرای طرح رتبهبندی معلمان و پرداختهای بهموقع حقوق و حقالتدریسها اظهار کرد: این اقدامات دولت نشاندهنده توجه ویژه به آموزش و پرورش و رفع موانع موجود در این حوزه است.
وی به اهمیت بهرهوری در نظام آموزشی اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامههای توسعه، یکسوم از نرخ رشد اقتصادی باید از محل بهرهوری تأمین شود و این هدف محقق نخواهد شد مگر با ارتقای کیفیت آموزش. در همین راستا، افزایش سهم آموزشهای فنی و حرفهای در دوره متوسطه به ۵۰ درصد اقدامی ارزشمند است که میتواند دانشآموزان و فارغالتحصیلان را برای بازار کار آماده کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: دانشآموزان امروز، مدیران آینده کشور هستند و رسالت اصلی آموزش و پرورش این است که با فراهم کردن آموزش کیفی و عادلانه، زمینه تربیت نسلی توانمند برای آینده کشور را فراهم کند.
