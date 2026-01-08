به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنجشنبه در جشنواره بزرگ خیرین مدرسه‌ساز کشور که به میزبانی شهرستان گچساران برگزار شد، از نقش برجسته خیرین در توسعه آموزش و پرورش قدردانی کرد.

‌اصلاح اقتصادی با رویکرد عدالت‌محور

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت، گفت: هدف اصلی این طرح، تحقق عدالت و مقابله با رانت و فساد است.

رحمانی افزود: در این طرح، یارانه‌ها به‌جای ابتدای زنجیره، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود تا اثر آن در معیشت مردم ملموس باشد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک‌های اول تا هشتم نه‌تنها متضرر نمی‌شوند، بلکه قدرت خرید آنان در حوزه کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.

خیرین؛ بازوی توانمند آموزش‌وپرورش

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه استان، نیروی انسانی آن است، گفت: خیرین مدرسه‌ساز بازوی توانمند آموزش‌وپرورش هستند که با اقدامات خالصانه خود، امید و نشاط را به مدارس تزریق می‌کنند.

وی با اشاره به پایین‌تر بودن سرانه فضای آموزشی مرکز استان نسبت به میانگین کشوری، افزود: مشارکت خیرین در ساخت مدارس و تأمین تجهیزات آموزشی، نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها دارد.

نقش حیاتی خیرین در مناطق روستایی

رحمانی با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در مناطق روستایی گفت: از مجموع هزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه استان، بیش از ۹۰۰ روستا جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار دارند.

وی افزود: بدون مشارکت خیرین، امکان احداث مدرسه در این روستاها وجود نداشت و امروز بیش از ۹۰۰ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در استان فعال است.

آمار مشارکت خیرین در چهار سال گذشته

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با ارائه آماری از اقدامات چهار سال اخیر گفت: با مشارکت خیرین، ۳۹۰ مدرسه با حدود ۵۰۰ کلاس درس در استان ساخته شده است.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار جذب، ۲۵۰ کلاس درس هوشمندسازی، ۲۰ هزار بسته آموزشی توزیع و دو هنرستان تجهیز شده است.

نهضت عدالت در فضای آموزشی

رحمانی به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: در این طرح، ساخت و نوسازی ۹۵۷ کلاس درس در قالب ۲۱۵ مدرسه هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی ۲۰۷ مدرسه آغاز و ۱۱۵ مدرسه به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تا پایان سال جاری، ۱۸۹ مدرسه با ۶۹۰ کلاس درس افتتاح می‌شود و ۲۶ مدرسه دیگر نیز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود هشت مدرسه بزرگ ۱۲ کلاسه که هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند، از خیرین خواست برای آغاز عملیات اجرایی این مدارس همکاری بیشتری داشته باشند.