نهضت عدالت آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد؛ ساخت ۱۰۹ مدرسه در یک سال

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-نسیم راوند: سال ۱۴۰۳ بود که رئیس جمهور دستور اجرای نهضت عدالت آموزشی را با هدف نوسازی، بهسازی و بر چیدن مدارس سنگی و کانکسی را صادر کرد، طرحی که می‌تواند زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی در حوزه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد را با مشارکت خیران، مردم و دولت امکان پذیر کند.

در این استان تراکم جمعیتی در روستاها موجب شده تا در سال‌های اخیر برخی از خانواده‌ها برای فرار از مدارس سنگی و کانکسی به شهرهای مجاور خود مهاجرت کنند که با اجرای این طرح می‌توان علاوه بر پیشگیری از این اقدام، به مهاجرت معکوس نیز امید داشت.

هر چند اجرای این طرح می‌توانست در زمان مناسب‌تر از بروز مهاجرت مردم روستایی به شهرها بکاهد اما حالا در برخی روستاهای دارای مدارس جدید تعداد دانش آموزان آن به ۱۰ نفر هم نمی‌رسد.

کارشناسان بر این باورند که اثربخشی هر چه بیشتر نظام آموزشی، ارتقای روزافزون علم، دانش و فرهنگ در جامعه و گسترش عدالت آموزشی از جمله نتایج مهم تلاش خیران مدرسه ساز است. با این وجود مدرسه سازی به اهتمام همگانی نیاز دارد زیرا دولت به تنهایی قادر نیست فضاهای آموزشی را در در شهرها و روستاها ایجاد کند و همین مورد باعث اهمیت جایگاه خیران مدرسه ساز شده است.

۸۰۰ مدرسه زیر ۱۰ دانش‌آموز دارند

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در ۹ شهرستان و ۱۴ منطقه آموزشی، ۱۷۰ هزار دانش‌آموز در ۸ هزار و ۵۰۰ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.

سید رضا حسینی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ مدرسه در این استان وجود دارد، تاکید کرد: از این تعداد ۸۰۰ مدرسه روستایی زیر ۱۰ نفر دانش‌آموز دارند.

شهرستان بویراحمد، گچساران، کهگیلویه و دیشموک کمبود فضای آموزشی دارند

وی سرانه آموزشی کهگیلویه و بویراحمد از میانگین کشوری را بالاتر عنوان کرد و ادامه داد: در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران، کهگیلویه و بخش دیشموک به علت علت تراکم جمعیت مشکل فضای آموزشی وجود دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان در مقایسه با سایر استان‌ها دارای بیشترین مدارس سنگی با ۲۸۷ فضای آموزشی است، بیان کرد: با توجه به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی توسط رئیس جمهور و اجرای این طرح استان ۱۹۰ مدرسه آموزشی انتخاب شده که از این تعداد ۱۰۶ سنگی، ۶۰ مدرسه کانکسی، ۱۸ پروژه نیمه تمام و ۶۰ پروژه تخریب و بازسازی در دست اجرا دارد.

وی با بیان اینکه از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، ۱۰۹ فضای آموزشی به سرانه آموزشی استان افزوده می‌شود، تاکید کرد: این پروژه‌ها با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در حال ساخت هستند.

حسینی نیک تاکید کرد: این طرح‌ها با هدف توزیع عادلانه امکانات آموزشی در تمام مناطق استان اجرا شده‌اند که سهم شهرستان‌های بویراحمد و کهگیلویه به دلیل تمرکز جمعیت دانش‌آموزی، بیشتر است.

تأمین تجهیزات مدرن برای سال تحصیلی جدید با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان

وی در ادامه به تأمین گسترده تجهیزات آموزشی اشاره کرد و افزود: بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان انواع تجهیزات مدرن و مورد نیاز مدارس، از مهرماه سال گذشته تاکنون خریداری و در اختیار مدارس استان قرار گرفته است تا برای سال تحصیلی پیش‌رو هیچ مشکلی در این حوزه نداشته باشیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد از عملیات بازسازی، آسفالت و بهسازی محوطه مدارس خبر داد و تصریح کرد: در اقدامی بی‌سابقه، بیش از ۶۰ هزار متر مربع عملیات ایزوگام و ۳۰ هزار متر مربع آسفالت در محوطه و کف مدارس استان انجام شده است که نقش بسزایی در ایمنی، بهداشت و ارتقای کیفیت محیط آموزشی خواهد داشت.

تکمیل پروژه‌های ملی با طرح شهید عجمیان

وی از پیشرفت چشمگیر طرح شهید عجمیان در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح ملی و مردمی، قریب به ۵۰ هزار کیلوگرم رنگ آماده و در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان قرار گرفته تا برای زیباسازی و تعمیرات ظاهری فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

حسینی نیک اضافه کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری و تحول در زیرساخت‌های آموزشی، گام بلندی در راستای برقراری عدالت آموزشی و ایجاد محیطی ایمن

برای دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود.

اختصاص ۱۵ درصد اعتبارات عمرانی به نهضت عدالت آموزشی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۳۳ مدرسه‌ای که بنیاد علوی متولی آن است ۵ پروژه آغاز و قرارداد پیمانکاران آن‌ها منعقد شده است که در مجموع ۵۲ مدرسه تعیین تکلیف شده است.

به گفته یدالله رحمانی از مجموع ۵۴ مدرسه باقی‌مانده ۱۰ مدرسه زیر نظر بنیاد امام رضا، ۱۶ مدرسه توسط بسیج سازندگی و مابقی توسط بنیاد علوی اجرا خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اختصاص ۱۵ درصد از اعتبارات ملی نهضت عدالت آموزشی به این استان، ابراز کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد از مدارس هدف کشور در استان ما قرار دارد، این فرصت باید به بهترین شکل مدیریت شود تا کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استان پیشرو در اجرای این طرح شناخته شود.