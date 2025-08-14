مسیر عشق در همدان؛ حرکت پرشور جاماندگان اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات صبح پنجشنبه، میدان باباطاهر همدان شاهد اجتماع گسترده عزادارانی شده که با لباسهای سیاه عزا، شالهای سبز و بیرقهای یا حسین (ع) آماده آغاز حرکت بودند.
با شروع پیادهروی، صفوف منظم جمعیت، پیر و جوان، مرد و زن، کودکان و نوجوانان، در کنار خانوادههای شهدا و پیرغلامان، با گامهای استوار مسیر عشق را آغاز کردند و همچنان در حرکتاند.
فضای مسیر مملو از صدای طبلهای کوبنده، نوای شیپور و زمزمه دستهجمعی زیارت اربعین است. مداحان در پیشاپیش دستهها نوحه میخوانند و جمعیت با چشمانی اشکبار همراهی میکنند. جوانان پرچمهای سیاه و سرخ را در هوا میچرخانند و گاهی بر سینه میزنند، گاهی سر به زیر میاندازند و آرام ذکر میگویند.
در طول راه، موکبهای مردمی و هیئتهای محلی با چای داغ، شربت، خرما، غذای نذری و نانهای محلی همدانی از زائران جامانده پذیرایی میکنند. عطر اسپند و دود هیزم در فضای خیابانها پیچیده و بسیاری از خانهها و مغازههای مسیر، درهای خود را به روی عزاداران گشودهاند.
جمعیت عزاداران همچنان در مسیر به سمت میدان امامزاده عبدالله (ع) در حرکت است؛ جایی که اجتماع نهایی با سخنرانی، قرائت جمعی زیارت اربعین و مداحی پرشور در جوار بارگاه مطهر ادامه خواهد یافت.
حالوهوای معنوی شهر نشان میدهد این پیادهروی، تنها سفری کوتاه در خیابانهای همدان نیست، بلکه تپش دلهایی است که راه کربلا را در دل خود پیمودهاند.
