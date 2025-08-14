به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، سال پیش اولیور استون خبر داد که در حال کار کردن برای ساخت یک فیلم داستانی بلندپروازانه دیگر است و با شرکت اطلس آرتیستس قرارداد بسته است تا این رویا به واقعیت بدل شود.

چند ماه بعد او گفت تأمین بودجه فیلم با مشکل مواجه شده و وی به دلیل مستندی که سال ۲۰۱۷ درباره ولادیمیر پوتین ساخت، در لیست سیاه هالیوود قرار گرفته است.

حالا به نظر می‌رسد حامیان اروپایی وارد عمل شده‌اند و این فیلم با عنوان «دروغ‌های سفید» قرار است با بازی بنیسیو دل تورو در نقش اصلی به عنوان اولین فیلم استون در تقریبا ۱۰ سال اخیر، جلوی دوربین برود.

فیلم «دروغ‌های سفید» که توسط استون نوشته و کارگردانی شده، اواخر پاییز امسال در تایلند و ایتالیا در طول ۴ ماه فیلمبرداری می‌شود. با توجه به این که استون ۷۸ ساله است، فیلمبرداری دور از خانه، معنای حرف قبلی او مبنی بر بلندپروازانه بودن فیلم را روشن می‌کند.

داستان «دروغ‌های سفید» داستان ۳ نسل را دربرمی‌گیرد و دل تورو را به عنوان فرزند طلاق در مرکز داستان دارد که حالا اشتباهات والدینش را در ازدواج خود و با پسرش تکرار می‌کند. مسیر او زمانی تغییر می‌کند که با زنی آشنا می‌شود که زندگی‌اش نقطه مقابل زندگی او است و این به سفری برای کشف دوباره خود منجر می‌شود.

استون و دل تورو پیش از این در فیلم مهیج جنایی «وحشی‌ها» در سال ۲۰۱۲ همکاری کرده بودند.

استون پس از «اسنودن» در سال ۲۰۱۶ که نقدهای متفاوتی دریافت کرد، فیلم بلند داستانی دیگری نساخته است. آثار اخیر او شامل «W» محصول ۲۰۰۸، «وال استریت: پول هرگز نمی‌خوابد» محصول ۲۰۱۰ و «وحشی‌ها» محصول ۲۰۱۲ می‌شود.

این کارگردان که فیلم‌هایی چون «سالوادور» (۱۹۸۶)، «جوخه» (۱۹۸۷)، «وال استریت» (۱۹۸۷)، «متولد چهارم جولای» (۱۹۸۹) و «جی‌اف‌کی» (۱۹۹۱) را ساخت به عنوان یک نیروی خلاق محسوب می‌شد. این روند تا «قاتلین بالفطره» (۱۹۹۴)، «نیکسون» (۱۹۹۵) و فیلم پالپ-نوآر کمتر شناخته‌شده‌اش «دور برگردان» محصول ۱۹۹۷ هم ادامه پیدا کرد.