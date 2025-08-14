حرکت اربعین پیوند با مسیر ظهور است

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه نجف زاده: اگر در روز عاشورا هزاران نفر دور از مردانگی و مروت در مقابل امام زمان خود ایستادند و او را با وجود دعوت قبلی، به قتلگاه کشاندند تا حسین بین شهادت و زندگی دور از عزت، اولی را برگزیند و تمام عزیزان و خانواده اش را نیز با خود همراه کند، امروز اما بیداران عالم دیگر امامشان را تنها نمیگذارند و به دنبال آنند که اربعین و عاشورا را به ظهور صاحب الزمان (عج) پیوند بزنند.
اگرچه گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی تابستان امسال را از همیشه سوزان تر کرده است، اگرچه جهان در میانه خشکسالی و سیلابهای ناگهانی گیر کرده است و ظلم و جور جاری شده در زمین برکت را از آن دور کرده، اما این کره خاکی خسته تنها به دعای صالحان و مظلومان زنده است و پیاده روی میلیونها دل عاشق برای حمایت از مظلوم، حمایت از قرآن، حمایت از فرستاده خدا و خاندانش پر شورتر از گذشته هنوز مایه مباهات و فخر انسانیت است.
امروز نماینده بشریت نه آمریکا و سگ هار و زنجیری اش و تمامی دولتهای میخکوب شده زیر پرچم استکبار، که آنهایی اند که اگر از مظلومان غزه حمایت میکنند، تمام هستی و جان و دعا و مالشان را پای کار آوردهاند و ابایی ندارند تا بیش از این مایه بگذارند. امروز شیعیان امیرالمومنین (ع) همه جوره پای کار زنده نگه داشتن انسان ایستادهاند و نماینده بشر آنهایی اند که راه علی (ع) را در موکب و مشایه و جبهه مقاومت بالا نگه داشتهاند.
در میانه دسیسهها و دشمنیهای بسیار، میلیونها نفر در کنار هم دلدادگی را تمرین میکنند تا پیاده روی اربعین به بزرگترین اجتماع انسانی حول محور مذهب و دین تبدیل گردد و بسیاری از افراد از شرق و غرب عالم متحیرانه تنها برای درک این حضور حماسی خود را به نجف و کربلا برسانند که به پاسخی برای این سوال برسند: «حسین کیست؟ تشیع چیست؟ میلیونها نفر چرا اینجا می آیند؟»
حسین (ع) همان حماسهای است که پس از هزار و ۴۰۰ سال هر روز زندهتر میگردد و همان آرمانی است که آزادگان از ابتدای تاریخ از آن دم زدند تا امروز نیز شهید یحیی سنوار نام او را قبل از شهادت به لب داشت و عالم می بیند که امروز در میانه نسل کشی جنایت کاران در باریکه غزه، این دوستان و فرزندان حسین (ع) هستند که شرافت انسانی را حفظ میکنند و پیاده روی اربعین نمادی است که نشان میدهد اگر میگذاشتند اسلام ناب محمدی در سراسر عالم پیاده شود، چه زیباییهایی چهره نمایان میکرد و چه جوانمردیهایی راه را بر ناجوانمردان میبست.
موکب داران و همه کسانی که جهادی برای خدمت در طریق الکربلا پا میگذارند و در گرمای بالای ۵۰ درجه عراق، دست از جان میشویند تا جرعهای آب و لقمهای غذا با عشق و مهربانی به دست زوار اباعبدالله (ع) بدهند، نه اهل حساب و کتاب اند و نه اهل منافع شخصی یا گروهی، چرا که خوب میدانند حساب و کتابشان با امامشان است و منافعشان در نمایش زیباییها و تبلور ارزشهای اربعین است. اربعین در دنیا دیگر نه محدود به یک قومیت و ملیت که اجتماعی بین المللی است و چقدر این حضور گرم و حماسه ساز دل بی بی زینب کبری (س) و بی بی رقیه (س) را آرام میکند، چقدر قلب و جان بانوی دو عالم حضرت مادر، خانم فاطمه زهرا (س) را التیام می بخشد.
بر پایه حدیثی از امام حسن عسکری (ع)، زیارت اربعین از نشانههای مؤمن معرفی شده است و برخی عالمان، این حدیث را دلیل بزرگداشت اربعین دانستهاند و همچنین زیارت نامهای برای روز اربعین از امام صادق (ع) نقل شده است که شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و مصباح المتهجد و شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، این زیارت نامه را با عنوان «زیارت اربعین» نقل کردهاند.
به گفته برخی پژوهشگران، راهپیمایی در روز اربعین از زمان امامان معصوم (ع) در بین شیعیان رایج بوده است و سید محمدعلی قاضی طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اول اربعین سیدالشهداء، زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین را سنت و رفتار مداوم شیعیان از زمان ائمه دانسته که در زمان بنی امیه و بنیعباس نیز به این حرکت پایبند بودهاند اما تاریخ گواه است که در اواخر قرن ۱۴ قمری حزب بعث عراق، با برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین مخالفت کرد و گاه با راهپیماییکنندگان با خشونت رفتار میشد و این مسئله موجب کم رونق شدن این مراسم گردید که گفته شده آیتالله سید محمد صدر در دورهای حتی پیاده روی به کربلا را واجب اعلام کرده بود. این روزها اما زوار اربعین و همه خادمان امام حسین (ع) با لطف خداوند و همت غیورمردان مقاومت در فضایی امن و آرام به زیارت مرادشان میروند و صدام و ایادی جبارش زیر خروارها خاک هستند و این خود از برکت حرکت عاشورا و اربعین حسینی است که ظالمان اینگونه عبرت تاریخ میشوند.
پیاده روی اربعین موجب عزت تشیع و عقب نشینی دشمنان است
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور اظهار داشت که پیاده روی اربعین و این اجتماع بزرگ موجب عزت تشیع و بسترساز تمدن اسلامی و موجب عقبنشینی دشمنان شده است.
آیت الله علیرضا اعرافی در سخنانی تاکید کرد: در دوره حزب بعث تلاش شد تا اربعین حسینی به فراموشی سپرده شود اما به برکت مجاهدت ملت بزرگ ایران و خون پاک شهدا و گفتمان انقلاب، این مراسم به یک جریان پرشکوه تمدنساز تبدیل شده است که دشمنان از آن میترسند.
مدیر حوزههای علمیه کشور اذعان داشت: شرکت و حضور مردم ایران و عراق و همه ملتهای اسلامی که در حماسه بزرگ اربعین نشان داده است که خون سالار شهیدان همواره زنده است و انقلاب اسلامی نیز نشان دهنده زنده و پایدار بودن عاشورا است.
وی با بیان اینکه زیارت اربعین دارای آثار بسیار مطلوبی است و این مراسم معنوی باید از اختلافات مذهبی دور بماند، تاکید کرد: دستهایی نیز وجود دارد که قصد دارند دو ملت ایران و عراق را از هم جدا کنند تا حماسه بزرگ اربعین حسینی شکل نگیرد اما اگر جریان مقاومت و حشدالشعبی در عراق نبود امروز این کشور در اشغال کشورهای دیگر بود و این مقاومت بود که توانست عراق را نجات دهد.
اعرافی در پایان از ستادهای اربعین داخل ایران و عراق و موکبهای پذیرایی و همه کسانی که در این مسیر به زائران اباعبدالله (ع) خدمت میکنند، تشکر کرد.
توجه ویژه امام حسین به جایگاه خانواده در کربلا
یک کارشناس مباحث دینی و خانواده به توجه ویژه امام حسین (ع) به جایگاه خانواده در کربلا اشاره کرد و گفت: پیاده روی اربعین در سالهای گذشته یک حرکت انسانی و خانوادگی بود.
حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: راهپیمایی اربعین در سالهای گذشته یک حرکت منظم و خانوادگی مانند حرکت امام حسین (ع) از سمت شهر مدینه به سوی کربلا بود و این مرتبه مهم خانواده را نزد ایشان نشان میدهد.
وی افزود: پیاده روی اربعین در طول سالهای گذشته یک حرکت خانوادگی و در عین حال که یک تجمع انسانی بدون شرط سنی بوده است که از کودکان شیرخوار تا پیرمردان و پیرزنان و جوانان و … در آن شرکت دارند.
به گفته این کارشناس مباحث دینی و خانواده امام حسین (ع) در کربلا توجه ویژه ای به جایگاه و منزلت خانواده داشتند و این در حرکت اربعین نیز نمایان است.
وی با تاکید بر این نکته که ماجرای اربعین یک ماجرای سازنده فقط برای افراد نیست بلکه برای گروههاست، خاطر نشان کرد: این حرکت مهم و تأثیرگذار بر مهمترین گروه اجتماعی یعنی خانواده است و چه خوب بود که در سالهای گذشته توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را داشتیم و انشاالله در آینده نیز این اتفاق رخ میدهد.
