قدردانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از حضور میلیونی زائران در اربعین

قم- مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای با قدردانی از حضور میلیونی زائران اربعین، بر ایستادگی آزادگان جهان مقابل جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: همایش بزرگ اربعین حسینی امسال نیز همچون سال‌های گذشته جلوه‌ای از تعظیم شعائر الهی و مظهر همبستگی امت اسلامی بود، چرا که سیدالشهدا (ع) در کربلا بزرگ‌ترین جلوه‌های بندگی خدا را با خون خود و یارانش ترسیم و الگویی جاودانه برای عبودیت پروردگار شد.

در ادامه بیانیه آمده است: شکوه حضور زائران در اربعین امسال همراه با حماسه و خروش در برابر یزیدیان زمان بود؛ همان کسانی که امروز مردم مظلوم غزه را با بمباران و محاصره غذایی و دارویی به شهادت می‌رسانند و همه مرزهای انسانی را درنوردیده‌اند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه همچنین اربعین امسال را صحنه همبستگی زائران کشورهای مختلف با ملت ایران توصیف کرده و افزوده است: ملتی که تاریخ‌ساز شده و به عنوان اسطوره مبارزه با اهریمنان زمان شناخته می‌شود.

در این بیانیه ضمن ارج نهادن به حضور مردم ایران و سایر کشورهای جهان و تشکر از مسئولانی که زمینه‌ساز این اجتماع عظیم انسانی، الهی و تمدنی بودند، از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق قدردانی شده است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در پایان خاطرنشان کرده است: همه آزادگان جهان باید با سرلوحه قرار دادن شعار امام حسین (ع) «هیهات مناالذله» در برابر توسعه‌طلبی، نژادپرستی و جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن بایستند و فریاد حقیقت‌خواهی و عدالت‌طلبی خود را عالم‌گیر کنند.

