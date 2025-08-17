به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: همایش بزرگ اربعین حسینی امسال نیز همچون سال‌های گذشته جلوه‌ای از تعظیم شعائر الهی و مظهر همبستگی امت اسلامی بود، چرا که سیدالشهدا (ع) در کربلا بزرگ‌ترین جلوه‌های بندگی خدا را با خون خود و یارانش ترسیم و الگویی جاودانه برای عبودیت پروردگار شد.

در ادامه بیانیه آمده است: شکوه حضور زائران در اربعین امسال همراه با حماسه و خروش در برابر یزیدیان زمان بود؛ همان کسانی که امروز مردم مظلوم غزه را با بمباران و محاصره غذایی و دارویی به شهادت می‌رسانند و همه مرزهای انسانی را درنوردیده‌اند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه همچنین اربعین امسال را صحنه همبستگی زائران کشورهای مختلف با ملت ایران توصیف کرده و افزوده است: ملتی که تاریخ‌ساز شده و به عنوان اسطوره مبارزه با اهریمنان زمان شناخته می‌شود.

در این بیانیه ضمن ارج نهادن به حضور مردم ایران و سایر کشورهای جهان و تشکر از مسئولانی که زمینه‌ساز این اجتماع عظیم انسانی، الهی و تمدنی بودند، از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق قدردانی شده است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در پایان خاطرنشان کرده است: همه آزادگان جهان باید با سرلوحه قرار دادن شعار امام حسین (ع) «هیهات مناالذله» در برابر توسعه‌طلبی، نژادپرستی و جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن بایستند و فریاد حقیقت‌خواهی و عدالت‌طلبی خود را عالم‌گیر کنند.