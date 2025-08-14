  1. جامعه
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

آماده‌باش ۷۵۰۰ نیروی امدادی هلال‌احمر در مسیر اربعین

رئیس سازمان امداد و نجات گفت :۷۵۰۰ نیروی امدادی هلال احمر خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی را تا پایان بازگشت آنان ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، در بازدید از مرز خسروی اعلام کرد: در مسیر نجف تا کربلا، ۷۵ درمانگاه و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی در خاک عراق مستقر هستند. تاکنون، همزمان با نزدیک‌شدن به روز اربعین، بیش از چهار میلیون نفر از خدمات امدادی و درمانی هلال‌احمر در مسیرهای عراق و ایران بهره‌مند شده‌اند.

وی با تأکید بر تداوم این خدمات تا پایان بازگشت تمامی زائران اربعین حسینی افزود: بلافاصله پس از پایان عملیات اربعین، طرح همسفران خورشید از یکشنبه ۲۸ صفر آغاز می‌شود که در آن به استقبال زائران و مشتاقان حرم مطهر امام رضا (ع) خواهیم رفت.

محمودی در پایان بیان کرد: این برنامه تا پایان سفر زائران ادامه خواهد داشت و امدادگران جمعیت هلال‌احمر با تمام توان در خدمت مردم خواهند بود.

