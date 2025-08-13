خدمات رایگان دندانپزشکی جهادی در مسیر اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دندانپزشک داوطلب هلالاحمر که همراه گروهی جهادی در مسیر اربعین فعالیت میکند، گفت: تمام خدمات درمان ریشه، ترمیم و کشیدن دندان برای زائران بهطور کامل رایگان انجام میشود و هیچ هزینهای دریافت نمیکنیم.
وی گفت: این کار را با عشق و افتخار برای خدمت به زائران امام حسین انجام میدهیم و از این توفیق شاکریم.
این دندانپزشک داوطلب با اشاره به سختیهای خدمت دیگر خادمان در مسیر اربعین افزود: وقتی تلاش خودم را با زحمات شبانهروزی آنها مقایسه میکنم، کارم بسیار کوچک به نظر میرسد و حاضر هستم چندین برابر هزینه کنم تا فقط اجازه خدمت در این مسیر را داشته باشم.
