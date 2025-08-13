  1. جامعه
خدمات رایگان دندانپزشکی جهادی در مسیر اربعین

پزشک جهادی هلال‌احمر از ارائه رایگان خدمات دندانپزشکی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دندانپزشک داوطلب هلال‌احمر که همراه گروهی جهادی در مسیر اربعین فعالیت می‌کند، گفت: تمام خدمات درمان ریشه، ترمیم و کشیدن دندان برای زائران به‌طور کامل رایگان انجام می‌شود و هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم.

وی گفت: این کار را با عشق و افتخار برای خدمت به زائران امام حسین انجام می‌دهیم و از این توفیق شاکریم.

این دندانپزشک داوطلب با اشاره به سختی‌های خدمت دیگر خادمان در مسیر اربعین افزود: وقتی تلاش خودم را با زحمات شبانه‌روزی آن‌ها مقایسه می‌کنم، کارم بسیار کوچک به نظر می‌رسد و حاضر هستم چندین برابر هزینه کنم تا فقط اجازه خدمت در این مسیر را داشته باشم.

