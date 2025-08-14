مشارکت ٣۶۵ نیروی هلال احمر تهران برای پوشش راهپیمایی جاماندگان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی مدیر عامل هلال احمر استان تهران ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان افزود: مراسم جاماندگان اربعین حسینی طبق سنوات گذشته، در ۲۳ مرداد ماه سال ١۴٠۴ و همزمان با سراسر کشور، با حضور آحاد مردم در تهران به صورت ویژه و با حضور میلیونی عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) برگزار می‌شود که جمعیت هلال احمر نیز در این مراسم، در کنار دیگر نهادهای امدادی، خدمات خود را در راستای حفظ سلامت هموطنان ارائه خواهد داد.

وی ادامه داد: امسال نیز همانند سال‌های گذشت طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تعداد ۵۱ تیم عملیاتی هلال احمر استان تهران در پایتخت، در مسیرهای از پیش تعیین شده حضور خواهند یافت تا در صورت لزوم به هموطنان امدادرسانی کنند.

فتحی با اشاره به اصلی‌ترین مراسم سطح استان که در پایتخت برگزار می‌گردد بیان کرد: بالغ بر ٣۶۵ نیروی عملیاتی کادر و داوطلب خواهر و برادر هلال احمر شهرستان‌های تهران و ری، مراسم اصلی پایتخت را با استقرار ٢٣ پست امدادی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) پوشش خواهند داد که در سایر شهرستان‌های استان نیز خدمات و حضور مشابهی خواهیم داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران در پایان این خبر بیان کرد: عوامل عملیاتی هلال احمر استان تهران با بهره گیری از ٣٧ دستگاه خودروی عملیاتی از جمله خودروی فرماندهی، آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، خودروی عملیات نجات، موتورلانس و با پشتیبانی یک فروند بالگرد سازمان امداد و نجات، به پوشش امدادی این مراسم بزرگ که با هدف خدمت رسانی و تأمین سلامت هموطنان محترم برنامه ریزی شده است خواهند پرداخت.