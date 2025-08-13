جزئیات جدید از تصادف اتوبوس زائران ایرانی؛ ۵ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر درباره جزئیات جدید از تصادف اتوبوس زائران ایرانی اعلام کرد: بامداد امروز حوالی ساعت ۳:۲۰، بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک مینی‌بوس در محور نجف بصره، ۵ نفر از زائران اربعین جان خود را از دست دادند و ۵۷ نفر دیگر مصدوم شدند.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۱۰ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان‌های آبادان منتقل شدند.

بیشتر حادثه‌دیدگان از زائران خوزستانی بودند که در مسیر عزیمت به عتبات عالیات قرار داشتند.