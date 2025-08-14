  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

ارائه خدمات امداد و نجات به ۱۷۰ هزار نفر از زوار اربعین در داخل کشور

ارائه خدمات امداد و نجات به ۱۷۰ هزار نفر از زوار اربعین در داخل کشور

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خدمات امداد و نجات ارائه شده به زائران اربعین در داخل کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خدمات امداد و نجات ارائه شده به زائران در اربعین اباعبدالله الحسین در داخل کشور در بازه زمانی ٤ تا ٢٣ مرداد را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش به طور کلی در این مدت ١٧٩ هزار و ٨١٤ نفر خدمات امدادی دریافت کرده‌اند که از این میان ۳۸۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته و ۸۴۱ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند.

همچنین ۸ مورد رهاسازی مصدوم و ۶ مورد رهاسازی فوتی انجام شده است و در پی این عملیات‌ها ۱۷۸ هزار و ۵۷۸ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند.

بر اساس این گزارش حوادث ترافیکی در این بازه زمانی نیز ٣٩ مورد بوده که در استان‌های ایلام ١٩ مورد، خوزستان ٥ مورد، کردستان ٣ مورد و در استان کرمانشاه ١٢ مورد بوده است. در این حوادث ۵۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند، ۲ نفر به صورت سرپایی درمان شده، ۷ مورد رهاسازی مصدوم در حوادث ترافیکی و ۶ مورد رهاسازی فوتی در حوادث ترافیکی نیز گزارش شده است.

خدمات امدادی در گرمازدگی نیز به ٢٤٥ نفر ارائه شده است.

کد خبر 6560321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها