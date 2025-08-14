ارائه خدمات امداد و نجات به ۱۷۰ هزار نفر از زوار اربعین در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خدمات امداد و نجات ارائه شده به زائران در اربعین اباعبدالله الحسین در داخل کشور در بازه زمانی ٤ تا ٢٣ مرداد را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش به طور کلی در این مدت ١٧٩ هزار و ٨١٤ نفر خدمات امدادی دریافت کرده‌اند که از این میان ۳۸۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته و ۸۴۱ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند.

همچنین ۸ مورد رهاسازی مصدوم و ۶ مورد رهاسازی فوتی انجام شده است و در پی این عملیات‌ها ۱۷۸ هزار و ۵۷۸ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند.

بر اساس این گزارش حوادث ترافیکی در این بازه زمانی نیز ٣٩ مورد بوده که در استان‌های ایلام ١٩ مورد، خوزستان ٥ مورد، کردستان ٣ مورد و در استان کرمانشاه ١٢ مورد بوده است. در این حوادث ۵۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند، ۲ نفر به صورت سرپایی درمان شده، ۷ مورد رهاسازی مصدوم در حوادث ترافیکی و ۶ مورد رهاسازی فوتی در حوادث ترافیکی نیز گزارش شده است.

خدمات امدادی در گرمازدگی نیز به ٢٤٥ نفر ارائه شده است.