به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین سه تن از شهدای والامقام استان لرستان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر طی روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه سال جاری در مکان‌های مختلف شهر خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، مراسم یادبود شهید محمد محمدی زرین چقا از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در گلزار شهدای آرامستان صالحین خرم‌آباد برگزار می‌شود.

همزمان با این مراسم، یادبود شهید سیدحسین موسوی نیز در همان تاریخ و ساعت ۱۴ تا ۱۶ در گلزار شهدای آرامستان صالحین خرم‌آباد برپا خواهد شد.

در ادامه، مراسم اربعین شهید علی بازگیر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در آرامستان امام جعفر صادق (ع) واقع در منطقه شوراب نجم سهیلی برگزار می‌شود.

این مراسم‌ها که با حضور خانواده‌های معزز شهدا، مسئولان استانی و عموم مردم ولایتمدار لرستان برگزار خواهد شد، شامل برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، مداحی و ذکر مصیبت خواهد بود.

خانواده‌های شهدا از تمامی ارادتمندان به ساحت مقدس شهدا برای حضور در این مراسم معنوی دعوت به عمل آورده‌اند.

با توجه به تقارن این مراسم‌ها با ایام سوگواری اربعین حسینی، انتظار می‌رود مردم ولایتمدار لرستان با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید کنند.