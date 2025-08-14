  1. استانها
  2. همدان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

نهاوند یکپارچه در سوگ؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم

نهاوند یکپارچه در سوگ؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم

همدان-نهاوند امروز شاهد حضور عاشقانه مردم در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین بود؛ مسیری که از آستان مقدس شاهزاده محمد و علی(ع) تا گلزار شهدا، با نوای مداحی و اشک زائران کربلایی طی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی پرشور جاماندگان اربعین حسینی، امروز با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان نهاوند برگزار شد.

این آئین معنوی از آستان مقدس شاهزاده محمد و علی (ع) آغاز شد و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت زیارت عاشورا، جمعیت عزادار در حالی که پرچم‌های یا حسین (ع) بر دستانشان موج می‌زد، به سمت گلزار شهدای شهرستان حرکت کردند.

در طول مسیر، نوای مداحی و سینه‌زنی، فضای معنوی ویژه‌ای ایجاد کرده بود و مردم با اشک و دلدادگی یاد شهدای کربلا را زنده کردند. شمار زیادی از خانواده‌های شهدا، جوانان، بانوان و هیئت‌های مذهبی در این راهپیمایی حضور فعال داشتند.

این مراسم با قرائت فاتحه بر مزار شهدا و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) به پایان رسید.

نهاوند یکپارچه در سوگ؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم

نهاوند یکپارچه در سوگ؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم

کد خبر 6560313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها