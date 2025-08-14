نهاوند یکپارچه در سوگ؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی پرشور جاماندگان اربعین حسینی، امروز با حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان نهاوند برگزار شد.
این آئین معنوی از آستان مقدس شاهزاده محمد و علی (ع) آغاز شد و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت زیارت عاشورا، جمعیت عزادار در حالی که پرچمهای یا حسین (ع) بر دستانشان موج میزد، به سمت گلزار شهدای شهرستان حرکت کردند.
در طول مسیر، نوای مداحی و سینهزنی، فضای معنوی ویژهای ایجاد کرده بود و مردم با اشک و دلدادگی یاد شهدای کربلا را زنده کردند. شمار زیادی از خانوادههای شهدا، جوانان، بانوان و هیئتهای مذهبی در این راهپیمایی حضور فعال داشتند.
این مراسم با قرائت فاتحه بر مزار شهدا و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) به پایان رسید.
