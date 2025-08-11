تهران آماده برگزاری مراسم جاماندگان اربعین؛۲هزار موکب برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم عظیم جاماندگان اربعین حسینی، که هرساله با حضور گسترده مردم در استان تهران برگزار می‌شود، امسال نیز با شکوهی بیشتر و همراه با گرامیداشت شهدای ایران در دستور کار قرار گرفته است.

این مراسم که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مذهبی پایتخت شناخته می‌شود، فرصتی برای افرادی است که نتوانسته‌اند به زیارت کربلا مشرف شوند تا در راهپیمایی معنوی تهران مشارکت کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، با اشاره به اهمیت اربعین حسینی به‌عنوان یکی از مظاهر اقتدار جامعه شیعه، اظهار داشت: خوشا به حال کسانی که توفیق زیارت عتبات مقدسه در عراق را داشته‌اند، اما آن‌هایی که به هر دلیل نتوانسته‌اند در این سفر حضور یابند، می‌توانند از فیض راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی بهره‌مند شوند.

وی افزود: مراسم جاماندگان اربعین حسینی در استان تهران، باشکوه‌تر از سال‌های گذشته و همراه با گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

محمودی با دعوت از مردم ولایتمدار استان تهران برای حضور در این «رزمایش معنوی»، جزئیات برنامه را تشریح کرد و افزود: این مراسم از اذان صبح با اقامه نماز جماعت و قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین (ع) تهران آغاز می‌شود. سپس راهپیمایی ۱۴ کیلومتری در مسیر اصلی تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرستان ری، که به قبله تهران معروف است، با گذر از میدان شهدا، میدان شوش و سه‌راه ورامین برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برنامه‌ریزی گسترده برای این مراسم خبر داد و گفت: بیش از دو هزار غرفه و موکب در مسیر راهپیمایی به نام شهدای اقتدار ایران اسلامی مزین شده‌اند و برنامه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و شبیه‌سازی مشابه راهپیمایی اربعین در این مسیر اجرا خواهد شد.

وی افزود: این موکب‌ها خدمات متنوعی به عزاداران ارائه خواهند داد.

محمودی با اشاره به مشارکت شهرستان‌های اطراف تهران، اظهار داشت: علاقمندان از این شهرستان‌ها نیز از مسیرهای تعیین‌شده به سمت مسیر اصلی و حرم مطهر حرکت خواهند کرد؛ مساجد، حسینیه‌ها، منازل و مغازه‌ها در کنار موکب‌ها باید در خدمت‌رسانی به عزاداران اهتمام ورزند.

وی با یادآوری سنت پذیرایی مردم نجف و کربلا از زائران حسینی، از مردم تهران و به‌ویژه ساکنان ری خواست، تا با میزبانی از عزاداران در منازل و معابر و کمک به ایاب و ذهاب زائران، از این توفیق الهی بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول همچنین به ضرورت حمایت از مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: در روز اربعین، پایگاه‌های هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در مسیر راهپیمایی مستقر خواهند شد تا هدایای نقدی مردم برای کمک به غزه را جمع‌آوری کنند.

براساس این گزارش مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران، که هرساله با حضور میلیونی مردم برگزار می‌شود، فرصتی برای نمایش وحدت و همبستگی مذهبی و اجتماعی است.

این رویداد نه تنها به‌عنوان یک آئین معنوی، بلکه به‌عنوان نمادی از همدلی با زائران کربلا و حمایت از آرمان‌های انسانی، از جمله کمک به مردم غزه، شناخته می‌شود.

انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مراسم امسال نیز با حضور گسترده مردم و در فضایی امن و معنوی برگزار شود.