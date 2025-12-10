به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی زوج‌های جوان کاروان‌های عمره دانشجویی در مدینه منوره به همت دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه و ستاد عمره دانشگاهیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی نجفی، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه، در این جلسه خطاب به زوج‌های دانشجو تأکید کرد که خداوند توفیق حضور در بهترین مکان و زمان، در کنار بهترین همسر را نصیب آنها کرده است و باید قدر این نعمت بزرگ را دانست.

وی با اشاره به جایگاه معنوی مدینه و کعبه، گفت: در هیچ جای دنیا چنین فضایی برای احترام و ادب نسبت به مکان مقدس وجود ندارد و حرمت این مکان در طول تاریخ افزایش یافته است.

حجت‌الاسلام نجفی در ادامه بر اهمیت ازدواج تأکید کرد و اظهار داشت: محبوب‌ترین عمل نزد خداوند ازدواج است که آغاز آن زیباست، اما هنر واقعی در تداوم و حفظ پیوند زناشویی است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه همچنین به زوج‌های جوان توصیه کرد: همسران باید همواره پشتیبان یکدیگر و در مسیر زندگی مشترک همراه و همدل باشند.

او افزود که حفظ حرمت یکدیگر در جمع‌های اجتماعی و اجتناب از پیروی کردن از شوخی‌های ناپسند دیگران، از اصول مهم زندگی مشترک است.

نجفی در ادامه با اشاره به نقش خانواده در اسلام بیان کرد: ازدواج زمینه‌ای برای افزایش نسل و افتخار امت اسلامی است و پیامبر اکرم فرمودند که ازدواج کنید تا صاحب فرزند شوید و نسل خود را گسترش دهید.

در پایان نشست، از زوج‌های جوان دانشجویی که آغاز زندگی مشترک خود را با حضور در سفر عمره آغاز کرده بودند، با اهدای هدایایی تقدیر شد.