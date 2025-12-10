رجایی نسب: احکام کیفری عاملان حمله به حرم شاهچراغ(ع) صادر و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایینسب صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حملات تروریستی حرم شاهچراغ (ع) ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) به خانواده معظم شهدا و حاضران، اظهار کرد: احکام اولیه کیفری عاملان دو جنایت تروریستی در شیراز صادر و اجرا شده و رأی امروز ناظر بر جنبههای حقوقی و مادی و معنوی این پروندهها است.
وی با تقدیر از تلاش دستگاه قضائی و امنیتی در رسیدگی به پرونده، افزود: به فرمان رهبر معظم انقلاب، دعاوی علیه کشورهای خصم از جمله آمریکا که نقش آشکاری در حمایت از تروریسم دارد، هم در داخل و هم در محاکم بینالمللی با جدیت پیگیری میشود.
رجایینسب صدور این رأی را «گامی مهم در احقاق حقوق ملت» دانست و گفت: ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون قربانی دشمنیهای آشکار آمریکا بوده و از دانشمندان و نمایندگان مردم تا زائران بیگناه از گزند جنایات آنان در امان نماندهاند؛ در حالی که مدعیان دروغین حقوق بشر، خود بارها اصول انسانی را نقض کردهاند.
رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: قوه قضائیه با اجرای احکام الهی و قانونی در خط مقدم دفاع از امنیت و حقوق ملت ایستاده است و این روند تا محاکمه و رسوا شدن کامل عوامل و حامیان تروریسم ادامه خواهد داشت.
