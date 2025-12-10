حجت الاسلام پیمایی:حل مشکلات اقتصادی و کشاورزی ایلام نیازمند پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق پیمایی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی پژوهش‌های کشاورزی با اشاره به جایگاه والای تحقیق در آموزه‌های دینی، پژوهش را زیربنای تحول در تمامی عرصه‌ها از جمله کشاورزی دانست و تأکید کرد: قرآن کریم و روایات اسلامی مردم را به دو گروه تأثیرگذار و تأثیرپذیر تقسیم می‌کنند و گروه نخست همان اهل تحقیق و پژوهش هستند که مرجع و محل رجوع جامعه به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه عمل بدون تحقیق در آموزه‌های دینی امری نکوهیده است، افزود: حتی در ساده‌ترین امور زندگی مانند انتخاب امام جماعت یا خرید روزمره نیز انسان مأمور به تحقیق است و این اصل باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نیز جاری باشد.

به گفته پیمایی، بسیاری از مشکلات امروز کشور و ناکارآمدی برخی طرح‌ها ناشی از نبود پشتوانه علمی و پژوهشی دقیق است و تا زمانی که تصمیمات اجرایی بر پایه‌تحقیق و تحلیل نباشد، تکرار خطاها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به آیات قرآن، پژوهش را نه‌تنها عامل نجات در دنیا بلکه راهی برای رهایی از گمراهی در آخرت دانست و تأکید کرد: کسانی که در مسیر تحقیق و تفکر گام برنمی‌دارند یا از پژوهشگران واقعی پیروی نمی‌کنند، در معرض ضلالت قرار می‌گیرند.

وی با استناد به آیات مربوط به پاسخ اهل جهنم، بی‌توجهی به هشدارها و انکار حقیقت را نتیجه دوری از تحقیق و تقلید نادرست عنوان کرد.

پیمایی در پایان با تأکید بر ارزش والای فعالیت‌های علمی و پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، جایگاه محققان و اعضای هیئت علمی را هم‌سنگ انبیای الهی توصیف کرد و خواستار آن شد که نتایج این تحقیقات به‌صورت ملموس در خدمت حل مسائل اقتصادی و کشاورزی جامعه قرار گیرد.