ملت های بیدار با الگوبرداری از امام حسین(ع)مقابل استکبار ایستاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید نصیر حسینی ظهر پنج شنبه در مراسم جاماندگان اربعین حسینی که در حرم امامزاده شاه قاسم یاسوج برگزار شد، با تسلیت این ایام سوگواری به تبیین ابعاد قیام عاشورا و پیام‌های جاودانه آن پرداخت و اظهار کرد: خدمت به زائران ابا عبدالله (ع) افتخاری بزرگ است که نشان از عشق و ارادت امت اسلام به سیدالشهدا (ع) دارد.

قیام حسینی؛ نماد مبارزه با ظلم و ایستادگی برای عدالت

وی با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) تصریح کرد: امام حسین (ع) در راه دفاع از عدالت و ارزش‌های الهی به شهادت رسیدند و این قیام درس بزرگی برای تمام مسلمانان و جامعه بشری است که در هر زمان و مکان باید در مقابل ظلم و ستم بایستند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همه مسلمانان است، افزود: قیام حسینی تجلی کامل این مسئولیت الهی است زیرا دشمنان خواستند صدای قرآن و دعوت الهی را خاموش کنند اما اراده پروردگار بر این قرار گرفت که ندای یا حسین در طول تاریخ جاویدان بماند.

اراده الهی و جاودانگی نهضت عاشورا

وی بیان کرد: آنان می‌خواستند صدای ابا عبدالله (ع) و قیام او را به فراموشی بسپارند اما اراده خدا بر این بود که این ندای حق در دل تاریخ زنده بماند.

آیت الله حسینی تاکید کرد: آنان می‌خواستند صدای ابا عبد الله (ع) و قیام او را به فراموشی بسپارند اما اراده خدا بر این بود که این ندای حق در دل تاریخ زنده بماند و امروز سراسر عالم پرچم حسینی را برافراشته و قیام او الهام بخش آزادگان جهان است.

وی با تأکید بر جهانی بودن پیام عاشورا گفت: عزای حسین (ع) تنها گریه و سوگواری نیست بلکه مسئله مبارزه با استکبار و ظلم است و اگر قرار است پرچم حسین (ع) برافراشته بماند باید در مقابل ستمگران بایستیم و هرگز زیر بار ظلم نرویم.

امروز دشمنان اسلام در صدد نابودی مسلمانان هستند

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توطئه‌های دشمنان اسلام افزود: امروز استکبار جهانی به رهبری آمریکا انگلیس و رژیم صهیونیستی قسم خورده‌اند که اسلام و مسلمین را نابود کنند اما ملت‌های بیدار با الهام از قیام حسینی اجازه نخواهند داد این توطئه‌ها به نتیجه برسد.

وی با اشاره به مسئله غزه و جنایت رژیم صهیونیستی افزود: اگر ملت‌ها بیدار باشند هیچگاه چنین ظلم‌هایی تحمیل نخواهد شد متأسفانه کشورهای عربی در خواب هستند و نسبت به مسأله غزه بی‌تفاوت هستند.

آیت الله حسینی تصریح کرد: قدرت‌های استکباری با توطئه‌های خود می‌خواهند مسلمانان را تضعیف کنند اما خون شهیدان راه حق همواره بیدارگر امت‌ها خواهد بود.

شهادت امام حسین (ع)؛ حماسه‌ای برای ابدیت

وی در ادامه با اشاره به ابعاد معنوی شهادت امام حسین (ع) گفت: امام حسین (ع) برای ارزشهای الهی و ابدی به شهادت رسید قوانین الهی هیچگاه از بین نخواهد رفت و این مکتب است که عزاداران حسینی را در طول تاریخ پایدار نگه داشته است.

نماینده ولی فقیه با تجلیل از روحیه انقلابی مردم ایران گفت: ملت ایران با اقتدا به سیدالشهدا (ع) در راه عدالت و مبارزه با استکبار ایستاده‌اند و پرچم اسلام ناب محمدی (ص) را به عنوان میراث امام حسین (ع) برافراشته نگه داشتند.