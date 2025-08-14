کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود کاهش بیشینه‌های دما به زیر چهل درجه سلسیوس در تمامی ایستگاه‌های هواشناسی اصفهان، امروز کاشان با ثبت دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان شد.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی ادابره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی چند روز آینده آسمان استان صاف، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر ک گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته طهماسبی، از امروز تا روز شنبه ۲۵ مرداد شرایط وزش باد و گردوخاک، تند باد لحظه‌ای و کاهش دید افقی در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکز استان انتظار می‌رود.