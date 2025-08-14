هوای اصفهان ناسالم است؛ کاشان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۱ روز پنجشنبه بیست و سوم مرداد با میانگین ۱۰۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و زنان باردار) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۱، خیابان رودکی ۹۷، خیابان زینبیه ۹۸، سپاهان‌شهر ۷۳، خیابان فرشادی ۶۱، فیض و کردآباد ۷۵ و خیابان میرزا طاهر ۸۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۱۷۴ و بولوار کاوه ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۱۰، رهنان ۱۰۷ و ولدان ۱۳۴ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای شهرهای کاشان و قهجاورستان به ترتیب با میانگین ۱۵۱ و ۱۶۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در زرین‌شهر و خمینی شهر با عدد ۱۳۴ و ۱۰۹ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.