هشدار سطح زرد به دلیل رخداد بارش باران در استان اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی این مدت با ناپایداری شرایط جوی در مناطقی از استان بارش پراکنده باران گاهی بصورت رگبار و رعدوبرق (بویژه در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب) پیش بینی می‌شود. میزان بارش از عصر جمعه تا عصر شنبه هفته آینده از احتمال بیشتری برخوردار است.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل افزود: به دلیل نفوذ هوای مرطوب خزری، آسمان استان در بیشتر ساعات (بویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح) ابری و در برخی مناطق بویژه در نواحی منتهی به استان گیلان و دشت اردبیل توأم با مه رقیق خواهد بود.

وی با تاکید بر هشدار هواشناسی صادره (شماره ۱۹ - سطح زرد) به دلیل رخداد بارش‌های ناگهانی از شرایط فصلی و محلی و احتمال جاری شدن روان آب در مسیل‌ها و رخداد سیلاب موقتی در مناطق مستعد، رعایت توصیه‌های هواشناسی ضروری است.

لازم به ذکر است که صبح شنبه (۲۵ مرداد) به دلیل شرایط نامساعد جوی، اختلال در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان احتمال می‌رود.