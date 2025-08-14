  1. اقتصاد
صدور هشدار نارنجی؛ ورود موج جدید گرمای شدید از روز دوشنبه

یک مقام مسئول هواشناسی با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای بارش‌های سنگین در سواحل دریای خزر گفت: از نیمه دوم هفته آینده، موج گرمای شدید مجدد به کشور بازمی‌گردد .

‌صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشوری اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۲۳ مرداد) در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: فردا (جمعه، ۲۴ مرداد) ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و شمال اردبیل، بارش‌های پراکنده را تجربه می‌کنند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز شنبه (۲۵ مرداد) استان‌های ساحلی دریای خزر و بخش‌هایی از اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، شاهد رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود. همچنین یکشنبه (۲۶ مرداد) بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر به‌صورت پراکنده ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در بازه پنج روزه پیش‌رو، نیمه شرقی کشور، بخش‌هایی از مرکز، شمال‌غرب، جنوب، جنوب‌غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، ساعات وزش باد شدید را پشت سر خواهند گذاشت که در مناطق مستعد، موجب خیزش گردوخاک می‌شود. شمال سیستان و بلوچستان نیز با طوفان گردوخاک روبه‌رو خواهد شد.

ضیائیان تصریح کرد: دمای هوا تا فردا در جنوب و جنوب‌غرب روند افزایشی دارد و تا روز یکشنبه، به‌جز روز جمعه در نوار شمالی کشور افت محسوسی خواهد داشت.

وی هشدار داد: هشدار نارنجی برای بارش‌های سنگین امروز و فردا در سواحل دریای خزر صادر شده است. مسافران استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هنگام عبور از مناطق کوهستانی به دلیل خطر سقوط سنگ، نهایت احتیاط را به عمل آورند. همچنین کوهنوردان، گردشگران و عشایر در زمان جابه‌جایی، شرایط جوی را جدی بگیرند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: نیمه جنوبی اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، بلندی‌های تهران، البرز و قزوین، رگبار و رعد و برق را تجربه خواهند کرد و احتمال طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

وی یادآور شد: هشدار تقویت بادهای ۱۲۰ روزه تا اواسط هفته آینده برای شرق کشور صادر شده است. از امروز بعدازظهر و امشب، روند کاهش دما در نیمه شمالی آغاز می‌شود و تا اوایل هفته آینده ادامه پیدا می‌کند. با این حال، در نیمه دوم هفته بعد، موج گرما مجدد بازمی‌گردد و هوای گرم در نیمه جنوبی، به‌ویژه استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر و هرمزگان، ماندگار خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۳ مرداد) نیمه‌ابری پیش‌بینی شده است که در برخی ساعات با افزایش سرعت باد، وزش شدید و احتمال گرد و خاک همراه می‌شود. دمای کمینه ۲۵ و بیشینه ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

