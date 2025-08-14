استقرار توده هوای گرم در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان استقرار توده هوای گرم تا فردا موجب وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی خواهد شد.

وی گفت: همچنین از اواسط وقت فردا تا اواسط هفته آینده (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و همینطور وقوع دمای احساسی بالاتر از ۵۰ درجه در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز طی امروز مواج خواهد بود.

سبزه زاری عنوان کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۵۱.۵ درجه و بستان با دمای ۲۶.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۲ درجه و کمینه دمای ۳۲.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.