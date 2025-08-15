به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به اظهارات شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان مدعی شد که این اظهارات تهدیدی تلویحی برای جنگ داخلی در لبنان است.

وی در ادامه بدون توجه به رفتارهای دولت خود که به جای مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان، تحت فشار آمریکا خواستار خلع سلاح مقاومت شده است، مدعی شد که هیچکس در لبنان به دنبال جنگ داخلی نیست.

سلام گفت که صحبت در این خصوص که دولت لبنان پروژه آمریکایی- صهیونیستی را به اجرا می‌گذارد، سخنی غیر قابل قبول است.

نخست وزیر لبنان در عین حال گفت که هیچ حزبی در لبنان خارج از چارچوب دولت مجاز به حمل سلاح نیست، هیچکس نمی‌خواهد که سلاح حزب الله در اختیار دشمن اسرائیلی قرار گیرد، بلکه این سلاح باید در اختیار ارتش قرار بگیرد که هیچ شکی در ملی گرایی آن وجود ندارد.

وی در عین حال به این تردید افکار عمومی پاسخ نداد که چرا دولت و ارتش لبنان طی ماه‌های گذشته پس از آتش بس، هیچ واکنش جدی در قبال تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان از خود نشان نمی‌دهند.

شیخ نعیم قاسم در اظهارات امروز خود خطاب به دولت لبنان گفت: اگر احساس ناتوانی می‌کنید، دشمن را رها کنید تا با ما مقابله کند. همانطور که جنگ‌های متوالی اسرائیل شکست خورده است این بار نیز شکست خواهد خورد. دولت وظیفه‌اش ساختن کشور است نه تحویل دادن آن به اسرائیل و آمریکا.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: آنانی که دم از انحصار سلاح می‌زنند آیا ندیدند که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین ما به نظامیانش به خاطر این اشغالگری تبریک می‌گوید؟ آیا سخنان نتانیاهو درباره اسرائیل بزرگ را نشنیده‌اید؟ دولت تصمیم خطرناکی اتخاذ کرد و کشور را در معرض بحران بسیار بزرگی قرار داده است.