۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

۲ زخمی در حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به ناقوره لبنان

منابع لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به  نزدیکی بندر ماهیگیران در ناقوره در جنوب شهر صور لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نزدیکی بندر ماهیگیران در ناقوره در جنوب شهر صور لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان بیان کرد: حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک ناقوره دو زخمی به همراه داشت.

در این بیانیه آمده است: حال یکی از مجروحان وخیم است.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

