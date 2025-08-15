لاشه یک گوزن زرد در پناهگاه حیات وحش ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه در آغاز فصل جفتگیری گوزن زرد ایرانی روی داد؛ دورهای حساس که بهدلیل تشدید رفتارهای قلمرویی و رقابت میان نرها، احتمال درگیریها افزایش مییابد و در مواردی منجر به جراحت یا مرگ میشود.
کارشناسان میگویند در این زمان، نرها علاوه بر نبرد با همنوعان خود، گاهی به دلایل رفتاری یا رقابتی، نسبت به مادهها نیز رفتارهای تهاجمی بروز میدهند.
کارشناسان حیات وحش تأکید میکنند که هرچند چنین رخدادهایی از نگاه انسانی تلخ به نظر میرسد، اما بخشی از چرخه طبیعی حیات این گونه کمیاب است و در زیستگاههای طبیعی نیز مشاهده میشود.
پناهگاه حیات وحش دشتناز، بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تکثیر و حفاظت گوزن زرد ایرانی در کشور، در فصل جفتگیری تحت مراقبت ویژه محیطبانان قرار دارد.
طالبی، از مسئولان این پناهگاه، گفت: در این بازه زمانی، علاوه بر حفاظت فیزیکی از زیستگاه، رفتارهای گونه بهطور دقیق ثبت میشود تا دادههای علمی مورد نیاز برای بهبود برنامههای حفاظتی آینده فراهم کرد.
