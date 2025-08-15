وقف باید متناسب با نیاز جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمد حسینی، در خطبههای نماز جمعه این هفته بافق با قدردانی از ملت و دولت عراق و موکبداران ایرانی و عراقی، حضور پرشور زائران در مراسم پیادهروی اربعین را نشانه عشق و ارادت ملتها به سیدالشهدا (ع) دانست و گفت: بیش از سه و نیم میلیون زائر ایرانی راهی کربلا شدند و جاماندگان نیز با برگزاری پیادهروی در شهرها و روستاها، موج اربعین را در سراسر کشور گسترش دادند.
وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۱۲ نهجالبلاغه افزود: کسانی که دلشان با زائران بوده اما امکان حضور نداشتند، در ثواب این زیارت شریک هستند.
امام جمعه بافق در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سفر مهم علی لاریجانی به لبنان، این رویداد را نشانهای از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و حمایت از جبهه مقاومت دانست و اظهار کرد: فشار آمریکا، عربستان و اسرائیل برای خلع سلاح حزبالله بینتیجه خواهد ماند، چرا که بیش از نیمی از مردم لبنان، از جمله بسیاری از مسیحیان و بخشی از ارتش، حامی این جریان هستند.
وی با مرور تجربه آزادسازی جنوب لبنان تأکید کرد: ارتش لبنان بهتنهایی توان مقابله با رژیم صهیونیستی را ندارد و این حزبالله بود که کشور را نجات داد.
خطیب نماز جمعه بافق با اشاره به تحلیلهای مطرح شده در فضای مجازی، سه هدف استراتژیک جمهوری اسلامی را اخراج آمریکا از منطقه، نابودی رژیم صهیونیستی و حفظ اقتدار و استقلال ملی برشمرد و گفت: تاکتیکها بسته به شرایط تغییر میکنند اما این اهداف ثابت میمانند.
حجتالاسلام حسینی، آزادگان را گنجینهای از ایثار و استقامت توصیف کرد و از مردم و مسئولان خواست با دیدار و تکریم این عزیزان، قدردان فداکاریهای آنان باشند.
وی همچنین با گرامیداشت روز مسجد و روز وقف، بر بازگشت مساجد به کارکرد اصلی خود یعنی تربیت نسل جوان انقلابی تأکید کرد و خواستار برنامههای جذاب و اثرگذار برای نوجوانان شد. او افزود: وقف امروز باید متناسب با نیاز جامعه باشد و عرصههایی چون آموزش و پرورش و ورزش نیز از این ظرفیت بهرهمند شوند.
