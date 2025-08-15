به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی توکلی، در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر بر پا شد با اشاره به روز اربعین در کشور عراق گفت: امروز پیادهروی اربعین هدیه انقلاب اسلامی و یک آئین سیاسی و مذهبی است.
وی با انتقاد از برخی از مسئولین نسبت به بیان برخی از ضعفها و مشکلات در رسانهها افزود: نباید مشکلات را طوری مطرح کنیم که دشمن از آن سو استفاده کند، زیرا دشمن نگاهش به زبان مسئولان ما است.
وی ادامه داد: مسئولین نباید ضعفها را به رسانهها بکشانند و توجه داشته باشند نه ته دل مردم را خالی کنند و نه کاری کنند دشمن از صحبتهای آنها سوءاستفاده کند.
امام جمعه موقت کرمان تصریح کرد: رسانههای کشور در دوران جنگ و پسا جنگ در دادن امنیت روانی و حفظ انسجام ملی خوب عمل کردند.
حجت الاسلام توکلی، با اشاره به اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه رهبر معظم انقلاب در اتاق جنگ شخصاً فرماندهی کرد گفت: باید این افتخارات را برای مردم گفت و نباید نواقص را آنقدر بزرگ جلوه بدهیم که دشمن سوءاستفاده کند و به جایی برسد که نتانیاهو خبیث که آب را بر روی مردم غزه بسته است به مردم ما پیام آب بدهد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند پیام قدرت و اقتدار به دشمن بدهید و ایشان هر بار که سخنرانی داشتند همه ما احساس آرامش کردیم.
وی با اشاره به مذاکرات و بدعهدیهای آمریکا گفت: مردم ما با جنگ اخیر متوجه شدند باید قوی باشند و روی پای خودشان بایستند.
امام جمعه موقت کرمان، با اشاره به بحث مذاکره با آمریکا، برجام و سرگردانی ۱۰ ساله برای برداشتن تحریمها گفت: برجام یک تئوری کاملاً شکست خورده است و متأسفانه هنوز قشری از جامعه فکر میکنند که ارتباط با آمریکا میتواند مشکلات کشور را حل کند.
حجتالاسلام توکلی افزود: امروز ایران یکی از کشورهای ابرقدرت دنیا است و بسیاری از مسائل منطقه بدون نقش ایران حل نمیشود، زیرا ما نیروهای مسلح پرتوان و رهبری شجاع داریم.
